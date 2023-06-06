Silaturahmi dengan Warga, Bacaleg Perindo Nuke Purwanti Gelar Mancing Bareng

BANDUNG - Bakal calon legeslatif (Bacaleg) Partai Perindo di Kota Bandung, Jawa Barat, mendukung berbagai aktivitas komunitas di wilayahnya. Salah satunya dengan menggelar mancing bareng serta membagikan berbagai hadiah kepada masyarakat.

Acara mancing bersama yang diprakarsai oleh Bacaleg Partai Perindo untuk DPRD Kota Bandung John Binsar Simalango ini didukung langsung oleh Bacaleg DPRD Provinsi Jabar Nuke Purwanti serta Waketum Partai Perindo Ferry Rizkyansah.

Sebanyak puluhan warga dari komunitas memancing di Kecamatan Arcamanik, Antapani, dan juga Mandalajati asyik dengan hobinya.

Di sisi lain para istri pemancing dihibur dengan alunan musik ditambah pembagian hadiah sumbangan dari para Bacaleg.

"Kegiatan ini sengaja digelar dalam upaya para Bacaleg untuk lebih mendekatkan diri dengan masyarakat sekaligus menjadi ajang apresiasi kepada simpatisan Partai Perindo yang selama ini telah mendukung kemajuan Partai Perindo," ujar Bacaleg DPRD Provinsi Jabar Nuke Purwanti, Selasa (6/6/2023).