Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JABAR

Ridwan Kamil Pertimbangkan Maju pada Periode Kedua Pigub Jabar

Agung Bakti Sarasa , Jurnalis-Selasa, 06 Juni 2023 |21:07 WIB
Ridwan Kamil Pertimbangkan Maju pada Periode Kedua Pigub Jabar
Ridwan Kamil. (Foto: MPI)
A
A
A

BANDUNG - Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil mempertimbangkan untuk maju kembali di Pilgub Jabar pada Pemilu 2024.

Pertimbangan tersebut diambil setelah melihat hasil survei dari berbagai lembaga yang menyebutkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap kepemimpinannya selama lima tahun menjabat Gubernur Jabar mencapai 90 persen.

Selain itu, hasil survei juga menunjukan, sebanyak 70 persen masyarakat yang menjadi responden menginginkan masa kepemimpinannya berlanjut di periode kedua.

"Kenapa saya menyebut angka itu? Karena hasil survei warga Jabar di bulan April yang menginginkan saya kembali menjadi gubernur itu 70 persen. Kepuasan publik 90,2 persen. Itu saya pertimbangkan,” ucap Kang Emil, sapaan akrabnya, Selasa (6/6/2023).

Kendati demikian, mengingat statusnya sebagai kader Partai Golkar, Kang Emil tidak bisa menentukan langkah sendiri. Menurutnya, semua akan diputuskan oleh pengurus di tingkat pusat. Maka dari itu, lanjut Kang Emil, peta politik saat ini masih dinamis.

“Karena ngomongin pilkada di hari ini terlalu jauh. Bahwa survei saya di Jabar DKI Jakarta (bagus), betul tapi ke mananya setelah Februari 2024,” ungkapnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/337/3189975/viral-8TBL_large.jpg
Ridwan Kamil Digugat Cerai Atalia karena Kasus Lisa Mariana?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/337/3187407/ridwan_kamil_usai_diperiksa_kpk-uaoc_large.jpg
Mercy dan Royal Enfield Disita KPK, Ridwan Kamil Sebut Dibeli Pakai Uang Pribadi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/337/3187393/ridwan_kamil-hy5J_large.jpg
KPK Cecar Ridwan Kamil soal LHKPN-Penghasilan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/337/3187334/kpk-47KV_large.jpg
RK soal Aliran Uang ke Lisa Mariana: Pemerasan, Itu Uang Pribadi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/337/3187317/ridwan_kamil-cm3F_large.jpg
Usai Diperiksa KPK, Ridwan Kamil: Saya Bahagia, Ini Momen yang Ditunggu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/337/3187241/kpk-vr3A_large.jpg
Ngaku Senang Diperiksa KPK soal Korupsi BJB, Ridwan Kamil: Saya Tunggu-Tunggu!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement