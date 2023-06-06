Ridwan Kamil Pertimbangkan Maju pada Periode Kedua Pigub Jabar

BANDUNG - Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil mempertimbangkan untuk maju kembali di Pilgub Jabar pada Pemilu 2024.

Pertimbangan tersebut diambil setelah melihat hasil survei dari berbagai lembaga yang menyebutkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap kepemimpinannya selama lima tahun menjabat Gubernur Jabar mencapai 90 persen.

Selain itu, hasil survei juga menunjukan, sebanyak 70 persen masyarakat yang menjadi responden menginginkan masa kepemimpinannya berlanjut di periode kedua.

"Kenapa saya menyebut angka itu? Karena hasil survei warga Jabar di bulan April yang menginginkan saya kembali menjadi gubernur itu 70 persen. Kepuasan publik 90,2 persen. Itu saya pertimbangkan,” ucap Kang Emil, sapaan akrabnya, Selasa (6/6/2023).

Kendati demikian, mengingat statusnya sebagai kader Partai Golkar, Kang Emil tidak bisa menentukan langkah sendiri. Menurutnya, semua akan diputuskan oleh pengurus di tingkat pusat. Maka dari itu, lanjut Kang Emil, peta politik saat ini masih dinamis.

“Karena ngomongin pilkada di hari ini terlalu jauh. Bahwa survei saya di Jabar DKI Jakarta (bagus), betul tapi ke mananya setelah Februari 2024,” ungkapnya.