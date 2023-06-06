Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS SUMUT

Agar Tak Tergerus Zaman, Sukarelawan Ganjar Lestarikan Aksara Arab Melayu

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis-Selasa, 06 Juni 2023 |20:43 WIB
Agar Tak Tergerus Zaman, Sukarelawan Ganjar Lestarikan Aksara Arab Melayu
Pelatihan membaca aksara arab melayu (Foto: Antara)
A
A
A

MEDAN - Sukarelawan Tuan Guru Sahabat (TGS) Ganjar Sumatera Utara bersama jemaah Majelis Taklim Nashoihul Ibad menggelar pelatihan membaca kitab arab melayu di Jalan Lukah, Gang Masjid No43, Kelurahan Amplas, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, Sumut, Senin (5/6/2023).

Kegiatan ini merupakan upaya mempertahankan aksara arab melayu supaya tidak lekang oleh zaman. Loyalis Ganjar pranowo itu menghadirkan Ustaz Khairul Fahmi sebagai mentor pada pelatihan ini.

Koordinator Wilayah TGS Ganjar Sumut, Zulfi Andika mengatakan kegiatan ini dilakukan untuk memudahkan memahami dan mengaplikasikan hal-hal positif yang terkandung di kitab.

"Banyak kitab-kitab yang bertuliskan arab-arab melayu dan kitab-kitab ini sangat jarang bisa dibaca gitu. Kebanyakan (masyarakat) sekarang membaca kitab-kitab terjemahan," ucap Andika dilansir Antara, Selasa (6/6/2023).

Menurut Andika, pemahaman membaca aksara arab melayu perlu dilestarikan oleh masyarakat dewasa ini guna menjaga eksistensinya sebagai salah satu budaya yang memiliki sejarah tersendiri.

Arab melayu merupakan salah satu peninggalan yang sangat berharga dari peradaban Islam di Indonesia masa lampau. Aksara tersebut adalah bentuk modifikasi dari abjad Arab yang disesuaikan dengan bahasa orang-orang Melayu di seluruh wilayah nusantara.

"Jadi, tujuan kami melaksanakan kegiatan ini adalah untuk kembali menyemarakkan atau kembali menstimulasi lah supaya ilmu-ilmu yang seperti ini tetap ada di masyarakat," ungkap dia.

Di sela-sela kegiatan, TGS Ganjar Sumut bersama jemaah majelis taklim turut melakukan doa bersama agar kedamaian dan keselamatan selalu terjaga dalam lindungan Allah SWT.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/337/3182177//kpk-gIki_large.jpg
Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko Kena OTT, Reaksi Ganjar Mengejutkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/01/337/3159630//ganjar-RPtq_large.jpg
Amnesti untuk Hasto, Ganjar: Menjadi Momentum Penegakan Hukum Tanpa Intervensi Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/25/337/3157998//ganjar-8yVz_large.jpg
Ganjar Pranowo–Adian Napitupulu Kompak Berpakaian Hitam di Sidang Vonis Hasto
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/07/337/3145493//ketua_dpp_pdi_perjuangan_ganjar_pranowo-Jl3L_large.jpg
Ganjar Sebut Peluang Pertemuan Lanjutan Megawati dan Prabowo Masih Terbuka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/18/337/3139995//kpk_usul_parpol_dapat_bantuan_apbn_ganjar_dpr_pernah_bahas-tMxT_large.jpg
KPK Usul Parpol Dapat Bantuan APBN, Ganjar: DPR Pernah Bahas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/18/337/3139976//megawati-URJd_large.jpg
Ganjar Terima Pesan Khusus dari Megawati, Apa Saja?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement