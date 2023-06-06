Ratusan Santri Ponpes Ulul Albab Ikuti Pelatihan Kriya Bersama SDG Sulsel

JAKARTA - Sukarelawan Santri Dukung Ganjar (SDG) Sulawesi Selatan (Sulsel) mengadakan pelatihan kriya santri di Pondok Pesantren Ulul Albab, Kota Makassar, Sulawesi Selatan.

Acara yang diikuti oleh ratusan santri ini dimulai dengan kegiatan pengenalan sosok Ganjar Pranowo melalui sebuah video dan kemudian doa bersama bagi calon presiden (capres) dari PDIP itu.

Ketua Koordinator SDG Sulsel, Ahmad Zulfikar mengatakan kegiatan tersebut dilakukan dalam rangka mengasa kreativitas dari santri terutama di Pondok Pesantren Ulul Albab.

“Jadi, kami dari SDG Sulsel, menggelar pelatihan ini kami berharap untuk terus mengasa kreativitas dari santri, serta mendorong atau mengembangkan kewirausahaan dari santri ini,” ujar Zulfikar di lokasi, Senin (5/6/2023).

Tak sekadar sekali saja SDG bakal menggelar pelatihan kriya bagi santri, terutama di wilayah Sulawesi Selatan.