HOME NEWS SULSEL

Kurir Narkoba Diduga Oknum Polisi Ditangkap di Pelabuhan Parepare

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis-Selasa, 06 Juni 2023 |21:05 WIB
Kurir Narkoba Diduga Oknum Polisi Ditangkap di Pelabuhan Parepare
Ilustrasi (Foto: Okezone)
A
A
A

MAKASSAR - Tim kepolisian berhasil menangkap kurir narkoba dengan barang bukti seberat dua kilogram asal China yang diduga dibawa anggota Polri berinisial Briptu HA (30) diketahui bertugas di Polda Sulawesi Barat.

"Iya benar, masih didalami pengembangannya," kata Diresnarkoba Polda Sulsel Kombes Pol Dodi Rahman dilansir Antara, Selasa (6/6/2023).

Terduga pelaku diketahui membawa barang terlarang itu dengan menumpangi Kapal Motor (KM) Pantokrator, berlayar dari Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara menuju Pelabuhan Nusantara, Kota Parepare, Sulsel.

Kendati demikian, Dodi tidak menjelaskan secara rinci kronologi penangkapan dan pengungkapan narkoba jenis sabu itu dari terduga pelaku, dan apakah ada pelaku lain, karena masih dalam proses pengembangan.

"Tim Opsonal sudah menuju Tarakan dan telah berkoordinasi dengan pihak Ditresnarkoba Polda Kalimantan Utara," ujarnya singkat.

Kabid Humas Polda Sulbar Kombes Pol Syamsu Ridwan mengatakan berkaitan dengan hal tersebut, tim Profesi dan Pengamanan (Propam) Polda Sulawesi Barat telah diturunkan ke Polda Sulsel untuk berkoordinasi sekaitan penangkapan narkotika diduga dibawa anggota Polri.

"Tim Propam sudah diberangkatkan ke Polda Sulsel terkait dugaan info dan pelanggaran dilakukan oknum anggota tersebut," katanya saat dihubungi wartawan.

Telusuri berita news lainnya
