Bayi yang Dibuang Ibunya dan Ditemukan Polisi di Trotoar Bertemu dengan Kapolda Sumsel

Kapolda Sumsel Irjen Pol A Rachmad Wibowo menggendong bayi yang dibuang ibunya dan kini diadopsi pasang polisi. (Foto: MPI)

PALEMBANG - Seorang bayi berinisial RA (1) yang dibuang ibunya di trotoar depan SPBU Tangga Takat terlihat sangat senang saat bertemu dengan Kapolda Sumsel, Irjen Pol A Rachmad Wibowo.

Dalam video yang diunggah oleh Polisi Sumsel Kapolda memang telah menunjukkan perhatian besar terhadap bayi malang itu.

BACA JUGA:

Kapolda juga telah memerintahkan pemeriksaan kesehatan terhadap bayi Raska di RS Bhayangkara M Hasan.

Kapolda bersama Wakapolda Sumsel, Brigjen Pol M Zulkarnain,SIK, mengundang bayi Razka untuk bertemu pada Senin (5/6/2023) kemarin.

BACA JUGA:

Bersama bayi tersebut, ada juga kedua pasangan suami istri dari Pama Polri, Ipda Hendri Prayudha, SH, M.Si, dan Ipda Arini Yulia, SH, ke ruang kerjanya. Kapolda bahkan sempat menggendong bayi tersebut. Dan terlihat mereka semua menikmati sarapan pagi bersama di ruangan Kapolda.

Pada kesempatan itu, Kapolda mengucapkan terima kasih kepada pasangan suami istri ini yang merupakan anggotanya juga di Polda Sumsel. Kapolda juga berharap pasangan itu dapat merawat bayi Raska dengan baik, diberikan kesehatan serta rezeki yang lancar.

Kapolda juga berharap agar bayi Raska kelak dapat meningkatkan derajat keluarga mereka.