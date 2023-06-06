Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS SUMSEL

Baru Seminggu Bebas, Fir Kingkong Kembali Ditangkap Miliki 250 Butir Ekstasi

Era Neizma Wedya , Jurnalis-Selasa, 06 Juni 2023 |22:01 WIB
Baru Seminggu Bebas, Fir Kingkong Kembali Ditangkap Miliki 250 Butir Ekstasi
Ilustrasi/ Doc: Era Neizma
A
A
A

 

LUBUKLINGGAU - Pirdaus alias Fir Kingkong (40) seorang pria warga Kelurahan Pasar Surulangun Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara) yang baru seminggu bebas dari Lapas Narkotika Muara Beliti, kembali harus menginap di hotel prodeo Mapolres Lubuklinggau setelah ditangkap kembali karena menyimpan 250 pil ekstasi.

Kapolres Lubuklinggau AKBP Harissandi melalui Kasat Narkoba AKP Hendrawan menjelaskan penangkapan terhadap Pirdaus alias Fir Kingkong, bermula anggota mendapatkan informasi adanya ekstasi dalam jumlah banyak akan masuk ke Kota Lubuklinggau.

 BACA JUGA:

Selanjutnya tim mulai bergerak melakukan penyelidikan hingga berhasil mengendus keberadaan tersangka yang baru saja seminggu keluar atau bebas dari hukuman di Lapas Narkotika Muara Beliti.

Kemudian dilakukan transaksi dengan tersangka oleh petugas yang menyamar. Setelah dipancing, Pirdaus alias Fir Kingkong mau melakukan transaksi dan berhasil ditangkap tim Sat Narkoba Polres Lubuklinggau dipimpin Kasat Narkoba AKP Hendrawan dan Kanit Idik I Ipda Hoirul, di kontrakan Jalan Kelapa Gading, RT.7 Kelurahan Watervang Kecamatan LubukLinggau Timur I Kota Lubuklinggau, Senin (22/5/2023) sekitar pukul 20.30 WIB.

 BACA JUGA:

Dari tersangka Pirdaus alias Fir Kingkong diamankan barang bukti, 5 bungkus paket yang totalnya berisi 250 butir ekstasi logo Barcelona warna ungu, atau berat total 112,05 gram.

“Menurut pengakuannya, tersangka Fir Kingkong mendapatkan ekstasi dari Gina Indrastiti, dan ia baru seminggu bebas setelah menjalani hukuman dalam kasus sabu,” katanya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
residivis Bandar ekstasi Narkoba
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/337/3191303//dwp_bali_bareskrim_tangkap_17_orang_termasuk_wna_terkait_kasus_narkoba-7u4J_large.jpg
Polisi Ungkap 6 Sindikat Besar Incar DWP Bali untuk Edarkan Narkoba
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/337/3191297//dwp_bali_bareskrim_tangkap_17_orang_termasuk_wna_terkait_kasus_narkoba-KN0i_large.jpg
Polri Sita Narkoba Senilai Rp60,5 Miliar Jelang DWP di Bali, Begini Penampakannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/338/3191262//polda_metro_jaya_ungkap_kasus_narkoba-qOvM_large.jpg
Polda Metro Ungkap 1.517 Kasus Narkoba Selama 3 Bulan, 387 Kg Narkoba Disita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/21/340/3191106//polsek_mbg_mandailing_natal_dibakar_massa-mvuG_large.jpg
Polsek MBG Sumut Dibakar Massa Diduga Akibat Lepaskan Pengedar Narkoba
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/13/337/3189717//narkoba-UwmM_large.jpg
Penangkapan Dewi Astutik Diapresiasi, Polri Diminta Bongkar Jaringan Narkoba Segitiga Emas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/337/3189151//vape-l7wi_large.jpg
Zat Etomidate di Vape Masuk Narkotika Golongan II, Kini Penggunanya Bisa Ditangkap!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement