Bendungan Raksasa Meledak Picu Banjir di Zona Perang Rusia-Ukraina, Warga Sekitar Melarikan Diri

KHERSON - Semburan air dari bendungan era Soviet di Sungai Dnipro di Ukraina selatan yang jebol pada Selasa, (6/6/2023), membanjiri zona perang, memaksa penduduk desa melarikan diri. Pihak Rusia dan Ukraina saling tuding tentang siapa yang bertanggung jawab atas ledakan yang merusak Bendungan Nova Kakhovka tersebut.

Ukraina mengatakan Rusia telah melakukan kejahatan perang yang disengaja dengan meledakkan bendungan Nova Kakhovka era Soviet, yang menggerakkan pembangkit listrik tenaga air. Sementara Kremlin menyalahkan Ukraina, dengan mengatakan pihaknya berusaha mengalihkan perhatian dari peluncuran serangan balasan besar yang diklaim Moskow berhasil dipatahkan.

Beberapa pejabat yang ditempatkan di Rusia mengatakan bendungan itu runtuh dengan sendirinya, sementara Washington mengatakan tidak yakin siapa yang bertanggung jawab. Namun Wakil Duta Besar Amerika Serikat (AS) untuk PBB Robert Wood mengatakan kepada wartawan bahwa tidak masuk akal bagi Ukraina untuk menghancurkan bendungan tersebut.

Tidak ada pihak yang menawarkan bukti publik langsung tentang siapa yang harus disalahkan. Konvensi Jenewa melarang penargetan bendungan dalam perang karena bahaya bagi warga sipil.

Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan dalam pidato video bahwa jaksanya telah mendekati Pengadilan Kriminal Internasional tentang insiden bendungan itu. Sebelumnya, dia mengklaim di Telegram bahwa pasukan Rusia meledakkan pembangkit listrik dari dalam.