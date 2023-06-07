Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Iran Buka Kembali Kedutaan di Arab Saudi, Sebut Kerja Sama Masuki Era Baru

Rahman Asmardika , Jurnalis-Rabu, 07 Juni 2023 |06:58 WIB
Iran Buka Kembali Kedutaan di Arab Saudi, Sebut Kerja Sama Masuki Era Baru
Kedutaan Besar Iran di Arab Saudi kembali dibuka setelah kedua negara memulihkan hubungan diplomatiknya tahun ini. (Foto: Reuters)
A
A
A

RIYADH - Iran telah membuka kembali kedutaannya di Arab Saudi, tujuh tahun kedua negara rival regional itu memutuskan hubungan diplomatiknya. Perwakilan kementerian luar negeri Iran dan Saudi hadir dalam upacara pembukaan kedutaan di Riyadh tersebut.

Wakil Menteri Luar Negeri Iran, Alireza Bigdeli, mengatakan itu adalah tanda bahwa kerja sama antara Teheran dan Riyadh "memasuki era baru", demikian dilansir BBC.

Itu terjadi tiga bulan setelah negara-negara Teluk setuju untuk memulihkan hubungan dalam kesepakatan yang ditengahi oleh China.

Arab Saudi memutuskan hubungan dengan Iran pada 2016 setelah penyerbuan kedutaannya di Teheran oleh massa yang memprotes eksekusi kerajaan terhadap seorang ulama Muslim Syiah terkemuka.

Pada pertemuan dengan timpalannya dari Saudi Pangeran Faisal bin Farhan Al Saud di Cape Town Jumat, (2/6/2023) lalu, Menteri Luar Negeri Iran Hossein Amir-Abdollahian menyatakan kepuasannya dengan "kemajuan baik yang dibuat dalam hubungan bilateral".

Kementerian luar negeri Iran juga mengutip Pangeran Farhan yang mengatakan bahwa pekerjaan dasar sedang dilakukan untuk membuka kembali kedutaan Saudi di Teheran dan mengonfirmasi bahwa dia akan berkunjung ke sana "segera".

Arab Saudi, yang melihat dirinya sebagai kekuatan Muslim Sunni terkemuka, dan Iran, negara Muslim Syiah terbesar, telah terkunci dalam perebutan dominasi regional selama beberapa dekade. Namun dalam beberapa tahun terakhir, persaingan mereka diperburuk oleh perang proksi di Timur Tengah.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/16/18/2940036/normalisasi-hubungan-iran-dan-arab-saudi-harus-bekerja-sama-wujudkan-stabilitas-serta-perdamaian-PGF8XY9M5H.jpg
Normalisasi Hubungan, Iran dan Arab Saudi Harus Bekerja Sama Wujudkan Stabilitas serta Perdamaian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/14/18/2938795/setelah-8-tahun-terhenti-jamaah-haji-iran-akan-kembali-jalankan-ibadah-umrah-di-arab-saudi-6daSczirAZ.JPG
Setelah 8 Tahun Terhenti, Jamaah Iran Dapat Kembali Jalankan Ibadah Umrah di Arab Saudi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/12/18/2899765/presiden-iran-dan-putra-mahkota-arab-saudi-lakukan-pembicaraan-pertama-sejak-normalisasi-hubungan-hEw4DeFQn7.JPG
Presiden Iran dan Putra Mahkota Arab Saudi Lakukan Pembicaraan Pertama Sejak Normalisasi Hubungan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/06/18/2878173/arab-saudi-dan-iran-saling-bertukar-duta-besar-setelah-normalisasi-hubungan-diplomatik-Tf8b6otwS6.jpg
Arab Saudi dan Iran Saling Bertukar Duta Besar Setelah Normalisasi Hubungan Diplomatik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/04/13/18/2797770/kedutaan-iran-di-arab-saudi-membuka-gerbangnya-untuk-pertama-kali-dalam-hampir-6-tahun-TTNFhXMmay.jpg
Kedutaan Iran di Arab Saudi Membuka Gerbangnya untuk Pertama Kali dalam Hampir 6 Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/03/13/18/2780130/indonesia-sambut-baik-kesepakatan-pemulihan-hubungan-diplomatik-iran-dan-arab-saudi-uqAqaFxO3a.jpg
Indonesia Sambut Baik Kesepakatan Pemulihan Hubungan Diplomatik Iran dan Arab Saudi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement