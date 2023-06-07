Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS INTERNATIONAL

Berkunjung ke Uzbekistan, Sandiaga Uno Bahas Pembangunan Prasasti Soekarno

Rahman Asmardika , Jurnalis-Rabu, 07 Juni 2023 |07:31 WIB
Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno bertemu dengan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Uzbekistan Ozodbek Nazarbekov Ahmadovich di Tashkent, Uzbekistan, 6 Juni 2023.
A
A
A

TASHKENT - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) RI, Sandiaga Salahuddin Uno bertemu dengan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Uzbekistan Ozodbek Nazarbekov Ahmadovich di Tashkent. Dalam kesempatan itu, kedua menteri saling bertukar topi sebagai tanda peningkatan kerja sama bilateral antara kedua negara di bidang pariwisata.

BACA JUGA:

Ke Uzbekistan, Menparekraf Sandiaga Cari Investor untuk RI 

Sandiaga memberikan kopiah khas Indonesia kepada Ozodbek, sementara menteri pariwisata Uzbekistan itu memberikan topi khas negaranya kepada Sandiaga.

"Alhamdulillah tadi kita sudah menyelesaikan pertemuan bilateral dengan Menteri Pariwisata Uzbekistan didampingi pak Dubes dan pak Deputi serta pak Direktur," ujar Sandiaga Uno setelah pertemuan itu, Selasa, (6/6/2023).

Ia mengungkapkan ada sejumlah rencana kerja sama yang disepakati antara kedua belah negara baik Indonesia maupun Uzbekistan.

"Kami menyepakati bahwa beberapa rencana kerja ke depan yang paling dirasa penting adalah menghidupkan kembali semangat persahabatan antara Uzbekistan dan Indonesia yang digelorakan oleh Presiden pertama kita, bapak proklamator kita yaitu bung Karno," kata Sandiaga Uno.

Salah satu kerja sama tersebut kata Sandiaga Uno adalah pembuatan prasasti Presiden RI pertama Soekarno di salah satu masjid yang sempat disinggahi Bung Karno.

"Salah satu tadi yang saya titipkan adalah keinginan untuk membuat satu momentum sebuah tanda prasasti dimana Masjid dimana Bung Karno di Tilla Shayx yang didirikan pada 1902. Pada 1956 Bung Karno singgah dan sembahyang disana," ungkap Sandiaga Uno.

