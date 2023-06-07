Sandiaga Uno Kunjungi Masjid Tilla Syeikh, Temukan Jejak Soekarno Kala Singgah di Uzbekistan

UZBEKISTAN - Kunjungan kerja Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Republik Indonesia, Sandiaga Salahuddin Uno ke Uzbekistan berlabuh ke Masjid Tilla Syeikh yang terletak di Kota Tashkent, Uzbekistan pada Selasa (6/6/2023).

Dirinya bersama Duta Besar Republik Indonesia untuk Uzbekistan merangkap Republik Kyrgyzstan, Sunaryo Kartadinata menjelajahi masjid yang berada di Komplek Hazrat Imam itu.

Dalam kesempatan tersebut, Sandiaga Uno berkeliling melihat sejumlah bagian masjid yang dibangun sejak pertengahan abad ke-19, tepatnya pada masa kepemimpinan Khudoyor Khan pada 1845-1867. Salah satunya adalah dua buah mihrab yang terletak di bagian depan masjid.

Diketahui, mihrab pertama dibangun pada tahun 1890, dan mihrab kedua dibangun pada tahun 1902 silam.

Meski sudah berumur lebih dari satu abad, kondisi masjid tersebut diungkapkan Sandiaga Uno dalam kondisi sangat baik.

Tak hanya bangunan masjid dan menara tinggi menjulang yang masih kokoh, seluruh ornamen dan kaligrafi yang terukir di setiap dinding masjid sangat terawat.

Kondisi tersebut diungkapkannya serupa saat dikunjungi Presiden Republik Indonesia pertama, Soekarno, pada tahun 1956.

Ketika itu, Pemimpin Uni Soviet, Nikita Kruschev mengundang Bung Karno ke Moskow. Bung Karno pun menyatakan kesediaannya untuk datang dengan syarat Kruschev membantunya menemukan makam Imam Bukhari yang diyakini berada di wilayah Uni Soviet.

Harapan pun menjadi kenyataan. Makam seorang perawi Nabi Muhammad SAW yang amat termasyhur itu pun ditemukan di Desa Hartang, 25 kilometer dari Samarkand, Uzbekistan.