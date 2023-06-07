AS Bantah Ingin Bentuk Aliansi NATO Baru di Indo-Pasifik

ANKARA - Amerika Serikat (AS) membantah bahwa mereka berupaya untuk membentuk aliansi pertahanan dan keamanan semacam NATO di kawasan Indo-Pasifik.

"Kami sama sekali tidak membentuk NATO di Indo-Pasifik," kata Menteri Pertahanan AS Lloyd Austin dalam pengarahan media di New Delhi pada Senin (5/6/2023), setelah bertemu Menhan India Rajnath Singh.

Austin menegaskan bahwa AS akan bekerja sama dengan negara-negara berpandangan sama untuk memastikan kawasan tersebut tetap bebas dan terbuka, sehingga perdagangan bisa berkembang dan pertukaran ide dapat berlanjut.

"Dengan India, kami berbagi visi yang sama untuk Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka," tutur Austin sebagaimana dilansir dari ANTARA.

Pada Minggu (4/6/2023), Menhan China Li Shangfu mengatakan bahwa upaya untuk mendorong aliansi semacam NATO di Asia Pasifik adalah cara untuk menyandera negara-negara di kawasan, yang justru akan memperbesar konflik dan konfrontasi.

Berbicara dalam pertemuan keamanan di Singapura, yang juga dihadiri oleh Austin, Li memperingatkan aliansi semacam itu dapat "menjerumuskan Asia-Pasifik ke dalam pusaran konflik."

Bulan lalu, sebuah laporan mengklaim NATO akan membuka kantor penghubung pertama di Asia, yaitu di Tokyo, Jepang.