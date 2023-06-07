Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Mohammed Salah, Polisi Mesir yang Tembak 3 Tentara Israel Diduga Ingin Balas Kematian Temannya

Rahman Asmardika , Jurnalis-Rabu, 07 Juni 2023 |08:30 WIB
Mohammed Salah, Polisi Mesir yang Tembak 3 Tentara Israel Diduga Ingin Balas Kematian Temannya
Pemakaman Sersan Lia Ben Nur, seorang tentara Israel yang tewas ditembak di perbatasan. (Foto: Reuters)
KAIRO - Polisi Mesir yang menembak mati tiga tentara Israel dalam insiden di dekat perbatasan antara kedua negara pada Sabtu, (3/6/2023), diidentifikasi media sebagai Mohammed Salah, (22). Israel telah mengembalikan jasad Salah ke Mesir pasca insiden tersebut. 

Pihak berwenang Mesir mengatakan bahwa Salah menyeberang ke Israel saat mengejar penyelundup narkoba di perbatasan, yang menyebabkan baku tembak dengan tentara Israel. Tetapi perdana menteri Israel mengatakan bahwa itu adalah serangan teroris dan menuntut penyelidikan bersama secara menyeluruh.

Seorang kerabat dan rekan Salah mengatakan kepada BBC bahwa dia bukan seorang ekstremis.

Menurut militer Israel, dua tentara Israel - Sersan Staf Uri Iluz, (20), dan Sersan Lia Ben-Nun, (19) - yang ditempatkan di tempat terpencil di sepanjang perbatasan ditembak mati pada Sabtu pagi. Mayat mereka ditemukan setelah seorang perwira senior tidak dapat menghubungi mereka melalui radio.

Setelah operasi pencarian, penyerang dikepung dan terjadi baku tembak. Prajurit ketiga - Sersan Staf Ohad Dahan, (20) - tewas bersama penyerang, yang menurut militer Israel adalah seorang polisi Mesir.

