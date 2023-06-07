Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Sejarah Pacuan Kuda di Singapura Selama 180 Tahun Akan Berakhir, Area Balap Disulap Jadi Perumahan

Susi Susanti , Jurnalis-Rabu, 07 Juni 2023 |08:41 WIB
Sejarah Pacuan Kuda di Singapura Selama 180 Tahun Akan Berakhir, Area Balap Disulap Jadi Perumahan
Sejarah pacuan kuda di Singapura akan segera berakhir pada tahun depan (Foto: Singapore Turf Club)
A
A
A

SINGAPURA - Sejarah pacuan kuda di Singapura selama lebih dari 180 tahun akan segera berakhir.

Singapura telah mengumumkan jika satu-satunya arena balap di negara kecil di Asia Tenggara itu - Singapore Turf Club - akan mengadakan pertemuan terakhirnya pada tahun depan.

"Pacuan kuda memiliki sejarah panjang dan terkenal di Singapura," kata Singapore Turf Club dalam sebuah pernyataan pada Senin (5/6/2023) malam, dikutip BBC.

"Dengan berlanjutnya balapan hingga Grand Singapore Gold Cup ke-100 pada 5 Oktober 2024, Klub akan terus memastikan sportivitas, keamanan, dan integritas setiap balapan," tambahnya.

Pemerintah negara itu akan mengambil kembali lahan seluas 120 hektar, yang akan digunakan untuk perumahan publik dan swasta.

Pacuan kuda ini juga memiliki sejarah khusus dengan Ratu Elizabeth II, yang merupakan penggemar pacuan kuda dan peternak kuda pacu. Mendiang Ratu diketahui memiliki acara khusus yang dinamai menurut namanya di lapangan.

Almarhum Yang Mulia mempersembahkan Piala Ratu Elizabeth II perdana saat berkunjung ke Singapura pada 1972. Dia menghadiri balapan fitur untuk kedua kalinya pada 2006.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/18/3093711/singapura-GNvr_large.jpg
Studi Oxford Ungkap Layanan Sipil Singapura Jadi yang Terbaik di Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/02/18/3029021/singapura-siap-akui-kemerdekaan-palestina-yang-menolak-terorisme-dan-menerima-hak-keberadaan-israel-HxCgy1JfyR.jpg
Singapura Siap Akui Kemerdekaan Palestina yang Menolak Terorisme dan Menerima Hak Keberadaan Israel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/18/18/3022857/libatkan-1-500-sukarelawan-singapura-berupaya-keras-bersihkan-pantai-dari-tumpahan-minyak-400-ton-usai-tabrakan-kapal-7z2fLUWbLZ.jpg
Libatkan 1.500 Sukarelawan, Singapura Berupaya Keras Bersihkan Pantai dari Tumpahan Minyak 400 Ton Usai Tabrakan Kapal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/14/18/3021610/diplomat-singapura-didenda-rp31-juta-oleh-pengadilan-jepang-karena-merekam-anak-laki-laki-telanjang-di-pemandian-umum-POjdjsUtLg.jpg
Diplomat Singapura Didenda Rp31 Juta oleh Pengadilan Jepang karena Merekam Anak Laki-Laki Telanjang di Pemandian Umum
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/11/18/3020234/minta-maaf-singapore-airlines-tawarkan-bayar-kompensasi-rp163-juta-untuk-penumpang-yang-alami-turbulensi-parah-tGXjnx4qWP.jpg
Minta Maaf, Singapore Airlines Tawarkan Bayar Kompensasi Rp163 Juta untuk Penumpang yang Alami Turbulensi Parah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/24/18/3012504/rs-bangkok-20-orang-drawat-karena-cedera-tulang-belakang-usai-turbulensi-parah-singapore-airlines-termasuk-bocah-2-tahun-tem2eGIM8q.jpg
RS Bangkok: 20 Orang Drawat karena Cedera Tulang Belakang Usai Turbulensi Parah Singapore Airlines, Termasuk Bocah 2 Tahun
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement