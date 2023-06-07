Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Istiqlal Jadi Masjid Pertama di Dunia dengan Fasilitas American Space

Rahman Asmardika , Jurnalis-Rabu, 07 Juni 2023 |13:11 WIB
Istiqlal Jadi Masjid Pertama di Dunia dengan Fasilitas American Space
Imam Besar Masjid Istiqlal Prof. Nasaruddin Umar bersama Duta Besar AS untuk Indonesia Sung Y. Kim meresmikan American Space di Masjid Istiqlal, Jakarta, 6 Juni 2023. (Foto: Kedutaan Besar AS Jakarta)
JAKARTA – Duta Besar Amerika Serikat (AS) untuk Indonesia, Sung Y. Kim dan Imam Besar Masjid Istiqlal, Prof. Nasaruddin Umar pada Selasa, (6/6/2023) menghadiri upacara pengguntingan pita untuk meresmikan American Space di Masjid Istiqlal. Bermitra dengan Voice of Istiqlal (VoIST), American Space yang baru milik Departemen Luar Negeri AS ini adalah yang pertama yang terletak di dalam sebuah masjid.

Prakarsa Kedubes AS di Jakarta dan Masjid Istiqlal ini akan mempererat hubungan antara masyarakat Amerika Serikat dan Indonesia. Kedubes AS dan Badan Pengelola Masjid Istiqlal menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) pada 6 April 2023 untuk memperkokoh kemitraan ini.

American Space terbaru ini menambah jumlah fasilitas sejenis di seluruh Indonesia yang saat ini berjumlah 12. Program-program American Spaces memiliki fokus di lima bidang yaitu pembelajaran dan pelatihan guru Bahasa Inggris; konsultasi pendidikan dan promosi studi di Amerika Serikat; jejaring, proyek dan kegiatan alumni; program kebudayaan dan penjangkauan; dan informasi umum mengenai Amerika Serikat.

“Fasilitas American Space di Istiqlal ini terbuka untuk siapa saja dan menjadi sarana bagi warga Muslim maupun non-Muslim di Indonesia yang tertarik untuk berdialog dan bekerja sama” ujar Dubes Kim saat pembukaan.

