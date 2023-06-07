Anak Pangeran Harry dan Meghan Markle Putri Lilibet Ultah ke-2, Kerajaan Tak Kirim Ucapan Selamat

LONDON - Putri Pangeran Harry dan Meghan Markle, Putri Lilibet telah merayakan ulang tahun ke-2 pada Minggu (4/6/2023). Namun keluarga Kerajaan belum secara terbuka mengirimkan harapan terbaik mereka.

Cucu bungsu Raja Charles itu berusia dua tahun pada Minggu (4/6/2023) tetapi pesan dari raja atau salah satu keluarga Duke of Sussex tidak muncul di situs web resmi atau platform media sosial sepanjang hari.

Harry dan Meghan diyakini berencana merayakan ulang tahun Lilibet bersama kakak laki-lakinya Pangeran Archie dan nenek Doria.

Jika diputar ulang 12 bulan yang lalu, baik Charles - yang saat itu adalah Pangeran Wales - dan saudara laki-laki Pangeran Harry, Pangeran William mengirimkan ucapan selamat di Twitter kepada Lilibet saat dia merayakan ulang tahun pertamanya selama perayaan Platinum Jubilee untuk Ratu Elizabeth II.

Pada tahun lalu, ulang tahun pertama Lilibet jatuh saat perayaan Platinum Jubilee. Dia pergi ke Inggris bersama orang tua dan saudara laki-lakinya di mana dia bertemu dengan kakeknya Raja Charles III dan nenek buyut Ratu Elizabeth II untuk pertama kalinya.

Ulang tahun pertama Lilibet dirayakan di halaman Frogmore Cottage di Windsor.