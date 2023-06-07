Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Anak Pangeran Harry dan Meghan Markle Putri Lilibet Ultah ke-2, Kerajaan Tak Kirim Ucapan Selamat

Susi Susanti , Jurnalis-Rabu, 07 Juni 2023 |16:03 WIB
Anak Pangeran Harry dan Meghan Markle Putri Lilibet Ultah ke-2, Kerajaan Tak Kirim Ucapan Selamat
Putri Lilibet ulang tahun ke-2 (Foto: PA)
A
A
A

LONDON - Putri Pangeran Harry dan Meghan Markle, Putri Lilibet telah merayakan ulang tahun ke-2 pada Minggu (4/6/2023). Namun keluarga Kerajaan belum secara terbuka mengirimkan harapan terbaik mereka.

Cucu bungsu Raja Charles itu berusia dua tahun pada Minggu (4/6/2023) tetapi pesan dari raja atau salah satu keluarga Duke of Sussex tidak muncul di situs web resmi atau platform media sosial sepanjang hari.

Harry dan Meghan diyakini berencana merayakan ulang tahun Lilibet bersama kakak laki-lakinya Pangeran Archie dan nenek Doria.

Jika diputar ulang 12 bulan yang lalu, baik Charles - yang saat itu adalah Pangeran Wales - dan saudara laki-laki Pangeran Harry, Pangeran William mengirimkan ucapan selamat di Twitter kepada Lilibet saat dia merayakan ulang tahun pertamanya selama perayaan Platinum Jubilee untuk Ratu Elizabeth II.

Pada tahun lalu, ulang tahun pertama Lilibet jatuh saat perayaan Platinum Jubilee. Dia pergi ke Inggris bersama orang tua dan saudara laki-lakinya di mana dia bertemu dengan kakeknya Raja Charles III dan nenek buyut Ratu Elizabeth II untuk pertama kalinya.

Ulang tahun pertama Lilibet dirayakan di halaman Frogmore Cottage di Windsor.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/18/18/2956613/raja-charles-akan-jalani-prosedur-medis-terkait-prostat-pada-minggu-depan-1iI5tEz0VL.jpg
Raja Charles Akan Jalani Prosedur Medis Terkait Prostat pada Minggu Depan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/18/18/2956596/mundur-sementara-dari-tugas-kerajaan-putri-wales-jalani-masa-pemulihan-usai-operasi-di-perut-UckhHYzY48.jpg
Mundur Sementara dari Tugas Kerajaan, Putri Wales Jalani Masa Pemulihan Usai Operasi di Perut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/15/18/2883342/baju-sweter-milik-putri-diana-laku-dijual-rp17-5-miliar-di-pelelangan-LpMjXU5Lpw.jpg
Baju Sweter Milik Putri Diana Laku Dijual Rp17,5 Miliar di Pelelangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/02/18/2875972/rekaman-terbaru-terungkap-puri-diana-pangeran-charles-kecewa-saat-pangeran-harry-lahir-karena-ingin-anak-perempuan-bukan-laki-laki-dGyUpxSJmp.jpg
Rekaman Terbaru Terungkap, Putri Diana: Pangeran Charles Kecewa saat Pangeran Harry Lahir karena Ingin Anak Perempuan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/14/18/2864277/punya-batas-akhir-kesabaran-sumber-kerajaan-kate-middleton-tidak-akan-pernah-memaafkan-meghan-markle-icjvfz5qV7.jpg
Punya Batas Akhir Kesabaran, Sumber Kerajaan: Kate Middleton Tidak Akan Pernah Memaafkan Meghan Markle
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/29/18/2838931/pengeluaran-kerajaan-inggris-dilaporkan-boros-dikaitkan-dengan-pemakaman-ratu-hingga-penobatan-raja-charles-iii-0ALhRVKd2B.jpg
Pengeluaran Kerajaan Inggris Dilaporkan Boros, Dikaitkan dengan Pemakaman Ratu hingga Penobatan Raja Charles III
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement