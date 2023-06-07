Ini Penampakan Bendungan Ukraina Sebelum dan Sesudah Ledakan

Foto sebelum dan sesudah menunjukkan kerusakan luar biasa akibat ledakan di Bendungan Ukraina. (Citra Satelit Maxar/Mirror)

LEDAKKAN menghancurkan bendungan Kakhovka, Ukraina. Hal ini mengakibatkan puluhan ribu orang mengungsi.

Gambar udara yang disediakan perusahaan satelit Maxar Technologies menunjukkan bendungan yang terletak di Sungai Dnieper di Kherson, sebelum dan sesudah diledakkan.

Gambar-gambar yang mengejutkan menunjukkan massa air banjir yang mengalir deras melalui beton yang baru dibelah yang kemudian dibawa ke hilir oleh arus.

Ukraina sekarang menghadapi bencana kemanusiaan besar setelah penghancuran bendungan Nova Kahkovka, yang menyebabkan lebih dari 20 kota kebanjiran, dengan rekaman yang keluar dari area tersebut menunjukkan seluruh kota terendam.

Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky mengatakan tindakan Rusia mirip dengan memicu "bom lingkungan pemusnah massal".

Dia juga mendesak dunia "bereaksi" setelah mengklaim 80 permukiman terendam banjir.

"Kejahatan ini membawa ancaman yang sangat besar dan akan memiliki konsekuensi yang mengerikan bagi kehidupan manusia dan lingkungan," kata Zelensky, dilansir Mirror, Rabu (7/6/2023).

Sementara itu, Kremlin menuduh Ukraina, dengan mengatakan bahwa Kyiv mencoba mengalihkan perhatian dari penundaan serangan balasan utamanya.

Pejabat tinggi keamanan Zelensky, Oleksiy Danilov, mengatakan ini mungkin bagian pertama dari serangan yang lebih besar, dan bahwa Moskow mungkin mengincar Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir Zaporizhzhia.

Zaporizhzhia, yang terletak tepat di atas Sungai Dnieper, berjarak sekitar 150 mil dari Kakhova.

Fasilitas tersebut juga mengandalkan air dari bendungan, menggunakannya untuk mendinginkan reaktornya, bagian penting untuk menjaga keamanan pembangkit.

BACA JUGA: Dampak Perang Rusia dan Ukraina Bikin Bendungan Jebol Akibat Serangan

Berbicara kepada The Times, Danilov mengatakan: "(Putin telah memasuki) tahap fundamental baru dari agresi Rusia 'dan karena dia' telah meledakkan pembangkit listrik tenaga air atas permintaannya, dia siap untuk melakukan apa saja."

Dari video singkat kemarin menunjukkan angsa berenang melalui kota Nova Kakhovka yang dilanda banjir yang menakutkan.

Tidak jelas apa yang menyebabkan jebolnya bendungan Kakhovka, yang sudah rusak, tetapi kedua belah pihak saling menyalahkan.