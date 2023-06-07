Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Kim Jong-un Larang Keras Warganya Bunuh Diri, Disebut Mengkhianati Sosialisme

Qur'anul Hidayat , Jurnalis-Rabu, 07 Juni 2023 |16:38 WIB
Kim Jong-un Larang Keras Warganya Bunuh Diri, Disebut Mengkhianati Sosialisme
Kim Jong-un. (Foto: Reuters)
KORUT - Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un telah mengeluarkan perintah rahasia yang melarang bunuh diri. Jong-un menggambarkan tindakan itu sebagai "pengkhianatan terhadap sosialisme" dan telah memerintahkan pemerintah daerah untuk mengambil tindakan pencegahan.

Mengutip Mirror, Rabu (7/6/2023), ada lonjakan warga Korea Utara yang bunuh diri. Agen mata-mata menemukan kasus bunuh diri naik 40 persen tahun ini dibandingkan tahun lalu.

"Ada banyak faktor kerusuhan internal di Korea Utara karena kesulitan rakyat," kata juru bicara Badan Intelijen Nasional Korea Selatan.

Radio Free Asia melaporkan, perintah larangan bunuh diri disampaikan dalam serentetan pertemuan darurat di seluruh negeri. Satu pertemuan mencatat 35 kasus bunuh diri tahun ini di kota Chongjin dan kabupaten Kyongsong saja - dengan sebagian besar kasus melibatkan seluruh keluarga yang bunuh diri.

Kematian akibat kelaparan, sementara itu, di Korea Utara meningkat tiga kali lipat tahun lalu.

Namun pada pertemuan di Provinsi Ryanggang, para hadirin diberi tahu bahwa bunuh diri memiliki dampak sosial yang lebih besar daripada kelaparan, menurut The Sun.

Berbicara pada pertemuan tersebut, seorang pejabat mengatakan: "Meskipun kebijakan pencegahan bunuh diri telah diratifikasi oleh Sekretaris Jenderal, para pejabat tidak dapat menemukan solusi yang tepat. Sebagian besar kasus bunuh diri disebabkan oleh kemiskinan dan kelaparan yang parah, jadi tidak ada yang bisa melakukan tindakan pencegahan saat ini.”

1 2
      
