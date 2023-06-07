Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS INTERNATIONAL

Ada Pabrik Rendang Produksi 30 Ton di Bulgaria, Sandiaga: Perwujudan Indonesia Spice of The World

Angkasa Yudhistira , Jurnalis-Rabu, 07 Juni 2023 |21:14 WIB
Ada Pabrik Rendang Produksi 30 Ton di Bulgaria, Sandiaga: Perwujudan <i>Indonesia Spice of The World</i>
Sandiaga Uno berkunjung ke pabrik rendang di Bulgaria (Foto: Istimewa)
BULGARIA - Jalankan instruksi Wakil Presiden Republik Indonesia, KH Maruf Amin, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno meninjau langsung produksi Rendang di Bella Food Company pada Rabu (7/6/2023).

Dalam kesempatan tersebut, Sandiaga Uno bersama Duta Besar Republik Indonesia untuk Republik Bulgaria merangkap Republik Albania dan Republik Makedonia Utara, Iwan Bogananta berkeliling pabrik yang terletak di Plovdiv, Bulgaria.

Dirinya melihat seluruh proses pembuatan rendang, mulai dari pemotongan daging sapi, pencampuran aneka rempah hingga proses memasak dengan menggunakan peralatan modern.

"Baru saja kita diberikan penjelasan secara rinci dan detail oleh tim dari Bella Food yang bekerjasama dengan Tim dari Payakumbuh, akan memproduksi 30 ton rendang per bulan yang nanti akan didistribusikan ke seluruh Eropa," ungkap Sandiaga Uno.

Dijelaskannya, pabrik rendang hasilkan kolaborasi antara Bella Food Company dengan Tim Payakumbuh merupakan realisasi dari program Indonesia Spice Up The World.

Antara lain mempromosikan makanan olahan dan rempah-rempah Indonesia di pasar luar negeri.

Mengembangkan dan memperkuat jaringan restoran Indonesia di luar negeri sebagai bagian dari gastrodiplomacy. Selain itu, bagian dari upaya peningkatan ekspor rempah-rempah Indonesia.

"Jadi, ini perwujudan dari Indonesia Spice of The World yang langsung konkret oleh Pak Dubes setelah di-launching oleh Bapak Presiden Joko Widodo 2022 ketika tanda tangan kerja samanya di Bali," ungkap Sandiaga Uno.

"Dan di 2023 ini sudah ada pabriknya yang akan menjadi global hub untuk mendistribusikan rendang ke Eropa, bukan hanya Eropa Timur, tapi ke Eropa dan Timur Tengah," jelasnya.

