Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS BALI

Bule Kanada Buronan Interpol Laporkan WNA Makelar Kasus Dalang Pemerasan Rp1 Miliar

Mohamad Chusna , Jurnalis-Rabu, 07 Juni 2023 |05:49 WIB
Bule Kanada Buronan Interpol Laporkan WNA Makelar Kasus Dalang Pemerasan Rp1 Miliar
Ilustrasi/ Doc: Okezone
A
A
A

DENPASAR - Dugaan pemerasan kepada Stephane Gagnon (50), buronan Interpol Kanada makin terkuak. Gagnon melaporkan orang yang jadi makelar kasus (markus) pemerasan Rp1 miliar ke Polda Bali, Selasa (6/6/2023).

Markus itu seorang warga negara asing berinisial AD. "AD sebagai middle man atau penghubung ke anggota Divisi Hubungan Internasional Polri," kata Ahmad Syarkowi, pengacara Gagnon di Mapolda Bali.

 BACA JUGA:

Dia menerangkan, AD dilaporkan ke Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Bali sore tadi. Isi laporan polisi itu adalah dugaan pemerasan sebagaimana pasal 368 KUHP.

Dalam laporan polisi, disertakan bukti berupa chating dan nota transfer. Dia berharap polisi segera melakukan penyelidikan dan menangkap AD.

 BACA JUGA:

Menurut Syarkowi, AD adalah teman baik kliennya. "Saya menduga AD masih berada di Bali," imbuhnya. L

Diberitakan sebelumnya, Gagnon mengaku diperas sebesar Rp1 miliar, empat minggu sebelum dia ditangkap di Vila Aman, Canggu, Kuta Utara, 19 Mei 2023 lalu.

Awalnya, Gagnon dihubungi seseorang yang mengaku punya kenalan di Divhub Inter Polri. Oknum sipil yang diduga markus itu kemudian mengatakan jika Gagnon tidak membayar uang yang diminta akan ditangkap.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/10/244/2843746/bule-amerika-berbobot-200-kg-tewas-terpeleset-saat-treking-di-bali-evakuasi-berlangsung-dramatis-IqZy01UoqV.jpg
Bule Amerika Berbobot 200 Kg Tewas Terpeleset saat Treking di Bali, Evakuasi Berlangsung Dramatis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/24/244/2836388/wisatawan-geger-mayat-perempuan-ditemukan-terdampar-di-pantai-legian-bali-4cc6saHnEk.jpg
Wisatawan Geger! Mayat Perempuan Ditemukan Terdampar di Pantai Legian Bali
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/20/244/2834004/diduga-depresi-bule-kazakstan-ditemukan-tewas-di-bawah-tower-hotel-di-kuta-bali-N5KbpIXVZj.jpg
Diduga Depresi, Bule Kazakstan Ditemukan Tewas di Bawah Tower Hotel di Kuta Bali
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/14/244/2830776/bule-berulah-lagi-adang-dan-rusak-mobil-kepala-sekolah-polisi-negara-t6lupZ4mOw.jpg
Bule Berulah Lagi, Adang dan Rusak Mobil Kepala Sekolah Polisi Negara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/04/09/512/2795462/warga-pemalang-geger-kerangka-manusia-ditemukan-di-rumah-kosong-e4QLW3kZit.jpg
Warga Pemalang Geger, Kerangka Manusia Ditemukan di Rumah Kosong
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/01/21/244/2348681/diputus-cinta-bule-cantik-dibunuh-pacarnya-di-bali-4T9nVlZNre.jpg
Diputus Cinta, Bule Cantik Dibunuh Pacarnya di Bali
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement