Cerita Berdirinya TNI, Didirikan dengan Segala Keterbatasan untuk Pertahankan Indonesia

JAKARTA – Indonesia diketahui tidak memiliki angkatan perang sejak awal berdiri. Hal inilah yang membuat Presiden pertama RI Soekarno mendirikan Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Melansir situs TNI, pada masa mempertahankan kemerdekaan Indonesia, banyak rakyat membentuk laskar-laskar perjuangan atau badan perjuangan rakyat. Pemerintah kala itu menyempurnakan tentara, sambil bertempur dan berjuang untuk menegakkan kedaulatan dan kemerdekaan bangsa dari tangan penjajah.

TNI didirikan dengan segala keterbatasan untuk mempertahankan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dari ancaman Belanda yang mau kembali berkuasa menjajah Tanah Air.

Awalnya, TNI bernama Badan Keamanan Rakyat (BKR). Lalu pada pada Oktober 1945 BKR berubah nama menjadi Tentara Keamanan Rakyat (TKR), dan selanjutnya diubah kembali menjadi Tentara Republik Indonesia (TRI).

Pemerintah mempersatukan dua kekuatan bersenjata yaitu TRI sebagai tentara regular dan badan-badan perjuangan rakyat.

Akhirnya pada 3 Juni 1947, sang Proklamator mengesahkan berdirinya Tentara Nasional Indonesia (TNI).