Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Cerita Berdirinya TNI, Didirikan dengan Segala Keterbatasan untuk Pertahankan Indonesia

Susi Susanti , Jurnalis-Rabu, 07 Juni 2023 |06:01 WIB
Cerita Berdirinya TNI, Didirikan dengan Segala Keterbatasan untuk Pertahankan Indonesia
Ilustrasi tentara (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTAIndonesia diketahui tidak memiliki angkatan perang sejak awal berdiri. Hal inilah yang membuat Presiden pertama RI Soekarno mendirikan Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Melansir situs TNI, pada masa mempertahankan kemerdekaan Indonesia, banyak rakyat membentuk laskar-laskar perjuangan atau badan perjuangan rakyat. Pemerintah kala itu menyempurnakan tentara, sambil bertempur dan berjuang untuk menegakkan kedaulatan dan kemerdekaan bangsa dari tangan penjajah.

TNI didirikan dengan segala keterbatasan untuk mempertahankan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dari ancaman Belanda yang mau kembali berkuasa menjajah Tanah Air.

Awalnya, TNI bernama Badan Keamanan Rakyat (BKR). Lalu pada pada Oktober 1945 BKR berubah nama menjadi Tentara Keamanan Rakyat (TKR), dan selanjutnya diubah kembali menjadi Tentara Republik Indonesia (TRI).

Pemerintah mempersatukan dua kekuatan bersenjata yaitu TRI sebagai tentara regular dan badan-badan perjuangan rakyat.

Akhirnya pada 3 Juni 1947, sang Proklamator mengesahkan berdirinya Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/20/340/3191038//anggota_koramil_02_karangbaru_sertu_giman_saputra-ylo4_large.png
Aksi Heroik Sertu Giman Selamatkan 20 Warga saat Banjir Bandang di Aceh Tamiang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/337/3190774//tni-Rsxm_large.jpg
TNI Kerahkan 113 Ribu Prajurit 3 Matra Bantu Polri Amankan Nataru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/340/3190503//wn_china_serang_prajurit_tni-1fB3_large.jpg
WN China Serang Prajurit TNI di Tambang Emas Ketapang, Begini Duduk Perkaranya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/337/3190452//viral-hbde_large.jpg
Heboh Puluhan WN China Serang Prajurit Zeni Tempur di Tambang Emas Ketapang, Begini Reaksi TNI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/337/3190112//prabowo-L9uo_large.jpg
Prabowo Dapat Laporan Ada Oknum TNI-Polri Terlibat Penyelundupan dan Tambang Ilegal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/340/3188840//tni-ea5L_large.jpg
Pascabanjir, Aksi Heroik TNI Sulap RSUD Aceh Tamiang dari Berlumpur Jadi Kinclong
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement