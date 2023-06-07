Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

3 Fakta Ayah David Sindir Mario Dandy, Banser Sebut Terdakwa Pengecut

Rahman Asmardika , Jurnalis-Rabu, 07 Juni 2023 |07:01 WIB
3 Fakta Ayah David Sindir Mario Dandy, Banser Sebut Terdakwa Pengecut
Jonathan Latumahina. (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA- Sidang kasus penganiayaan David Ozora dengan terdakwa Mario Dandy Satrio digelar di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan pada Selasa, (6/6/2023). Sidang itu dihadiri oleh ayah David, Jonathan Latumahina.

Berikut fakta-fakta terkait sidang tersebut:

1. Dikawal anggota Banser 

Ayah kandung David Ozora, Jonathan Latumahina menghadiri sidang di PN Jaksel itu bersama sejumlah anggota Banser. Diketahui, Jonathan, yang mengenakan kemeja hijau selama persidangan, merupakan tokoh dari sayap pemuda Nahdlatul Ulama (NU) itu.

2. Banser Sindir Mario Dandy

Jonathan yang datang ke persidangan bersama Banser mencoba melihat Mario yang sudah duduk di kursi terdakwa. Dia dan sejumlah anggota Banser pun sempat melontarkan sindiran terhadap Mario Dandy. 

"Penguasa Jaksel (Jakarta Selatan)," ucap Jonathan di ruang sidang, Selasa (6/6/2023).

"Pengecut," kata anggota Banser.

Halaman:
1 2
      
