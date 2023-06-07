3 Fakta Pembacaan Dakwaan Shane Lukas, Dituduh Lakukan Penganiayaan Berat

JAKARTA - Sidang kasus penganiayaan David Ozora dengan terdakwa Mario Dandy Satrio dan Shane Lukas digelar di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan pada Selasa, (6/6/2023). Dalam sidang kali ini, Jaksa Penuntut Umum (JPU) membacakan dakwaannya terhadap Shane Lukas.

Berikut fakta-fakta terkait dakwaan dari JPU:

BACA JUGA:

Tertunduk Lesu, Shane Lukas Didakwa Lakukan Penganiayaan Berat Terencana

1. Didakwa lakukan penganiayaan berat

JPU mendakwa Mario Dandy dan Shane Lukas dengan tuduhan melakukan penganiayaan berat dengan rencana terlebih dahulu.

"Terdakwa Shane Lukas beserta Mario Dandy dan anak AG turut serta melakukan kejahatan penganiayaan yang dilakukan dengan terencana terlebih dahulu yang mengakibatkan luka berat," ujar Jaksa di persidangan, Selasa (6/6/2023).

BACA JUGA:

Hakim Kabulkan Permintaan Shane Lukas Pisah Sel Tahanan dari Mario Dandy

2. Terdakwa dinilai langgar pasal perlindungan anak

Jaksa menilai Shane Lukas telah melanggar pasal sebagaimana dalam dakwaan primer, pasal 355 ayat (1) KUHP juncto pasal 55 ayat (1) KUHP subsider pasal 355 ayat (2) KUHP juncto pasal 55 ayat (1) KUHP. Atau kedua primer pasal 355 ayat (1) KUHP juncto pasal 56 ke 2 KUHP subsider pasal 353 ayat (2) juncto pasal 56 ayat (2) KUHP.

Atau ketiga pasal 76 c juncto pasal 50 ayat (2) UU Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2022 tentang perlindungan anak juncto pasal 56 kedua KUHP.