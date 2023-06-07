Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

5 Guncangan Gempa Terjadi di Bengkulu hingga Maluku Utara

Angkasa Yudhistira , Jurnalis-Rabu, 07 Juni 2023 |05:38 WIB
5 Guncangan Gempa Terjadi di Bengkulu hingga Maluku Utara
Ilustrasi (Foto : Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Gempa melanda sejumlah wilayah di Indonesia sejak Selasa 6 Juni 2023, malam hingga, hingga Rabu (7/6/2023) dini hari.

Berdasarkan informasi yang dipantau dalam akun Twitter @infoBMKG, gempa pada Selasa malam antara lain mengguncang Maluku Utara dengan magnitudo 4,3 pada pukul 21.17 WIB.

Dilansir dari Antara, gempa lain juga terjadi di Sulawesi Utara dengan magnitudo 3,7 pada pukul 22.14 WIB di sebelah timur laut Melonguane.

Kemudian gempa juga terjadi di Bengkulu dengan magnitudo 3,4 pukul 23.59 WIB, pada titik koordinat 5.14 LS—102.42 BT.

Sementara itu pada Rabu dini hari, gempa bumi antara lain melanda Kepulauan Aru, Maluku dengan magnitudo 3,9 pada pukul 00.10 WIB, pada titik koordinat 4.75 LS—133.97 BT.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/21/340/3191202/gempa-Jidt_large.jpg
Gempa Magnitudo 3,2 Guncang Cilacap Malam Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/21/340/3191179/gempa_guncang_jailolo-Eymj_large.jpg
Gempa M5,8 Guncang Jailolo Maluku Utara, Tak Berpotensi Tsunami
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/21/340/3191088/gempa-mCEq_large.jpg
Gempa Magnitudo 4,8 Guncang Morowali Sulteng
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/340/3190824/gempa-JosH_large.jpg
Breaking News! Gempa Besar M5,1 Guncang Sulawei Utara, Kedalaman 10 Km
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/340/3190803/gempa-xVjM_large.jpg
Gempa Berkekuatan M4,8 Guncang Maluku
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/14/340/3189836/gempa-wfQj_large.jpg
Gempa Magnitudo 5 Guncang Boven Digoel Papua Selatan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement