5 Guncangan Gempa Terjadi di Bengkulu hingga Maluku Utara

JAKARTA - Gempa melanda sejumlah wilayah di Indonesia sejak Selasa 6 Juni 2023, malam hingga, hingga Rabu (7/6/2023) dini hari.

Berdasarkan informasi yang dipantau dalam akun Twitter @infoBMKG, gempa pada Selasa malam antara lain mengguncang Maluku Utara dengan magnitudo 4,3 pada pukul 21.17 WIB.

Dilansir dari Antara, gempa lain juga terjadi di Sulawesi Utara dengan magnitudo 3,7 pada pukul 22.14 WIB di sebelah timur laut Melonguane.

Kemudian gempa juga terjadi di Bengkulu dengan magnitudo 3,4 pukul 23.59 WIB, pada titik koordinat 5.14 LS—102.42 BT.

BACA JUGA: Waspada Potensi Hujan Disertai Kilat di Sebagian Wilayah Jakarta

Sementara itu pada Rabu dini hari, gempa bumi antara lain melanda Kepulauan Aru, Maluku dengan magnitudo 3,9 pada pukul 00.10 WIB, pada titik koordinat 4.75 LS—133.97 BT.