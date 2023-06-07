Kuli Korban Penganiayaan Oknum Intel di Sampang Memilih Mencabut Laporan

SAMPANG - Kuli Bangunan Rosidi yang diduga menjadi korban penganiayaan oleh oknum intel polisi di Sampang memilih jalur damai, ia mencabut laporannya di Mapolres Sampang. Penyelidikan kasus itu pun dihentikan.

Kasi Humas Polres Sampang Ipda Sujianto menyampaikan bahwa kasus yang menyeret Bripka EP yang bertugas di Satintelkam Polres Sampang itu dihentikan.

BACA JUGA:

Menurutnya, korban mencabut laporan dugaan penganiayaan itu tanpa paksaan maupun tekanan.

"Untuk kasus pidana penganiayaan saat ini sudah dihentikan, karena pelapor sudah menandatangani surat pencabutan laporan atas perkara yang dilaporkan," ujar Sujianto, Selasa (6/6/2023).

BACA JUGA:

Sebelumnya, Seorang kuli bangunan bernama Rosidi, dianiaya oleh oknum anggota polisi Polres Sampang berinisial EP, pada Sabtu 3 Juni 2023.