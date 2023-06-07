Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NUSANTARA

Kuli Korban Penganiayaan Oknum Intel di Sampang Memilih Mencabut Laporan

Diwan Mohammad Zahri , Jurnalis-Rabu, 07 Juni 2023 |06:04 WIB
Kuli Korban Penganiayaan Oknum Intel di Sampang Memilih Mencabut Laporan
SAMPANG - Kuli Bangunan Rosidi yang diduga menjadi korban penganiayaan oleh oknum intel polisi di Sampang memilih jalur damai, ia mencabut laporannya di Mapolres Sampang. Penyelidikan kasus itu pun dihentikan.

Kasi Humas Polres Sampang Ipda Sujianto menyampaikan bahwa kasus yang menyeret Bripka EP yang bertugas di Satintelkam Polres Sampang itu dihentikan.

Menurutnya, korban mencabut laporan dugaan penganiayaan itu tanpa paksaan maupun tekanan.

"Untuk kasus pidana penganiayaan saat ini sudah dihentikan, karena pelapor sudah menandatangani surat pencabutan laporan atas perkara yang dilaporkan," ujar Sujianto, Selasa (6/6/2023).

Sebelumnya, Seorang kuli bangunan bernama Rosidi, dianiaya oleh oknum anggota polisi Polres Sampang berinisial EP, pada Sabtu 3 Juni 2023.

