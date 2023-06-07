Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Aster Panglima TNI: Kondisi Dinamis Berbangsa dan Bernegara Dicapai dengan Mengamalkan Pancasila

Nanda Aria , Jurnalis-Rabu, 07 Juni 2023 |07:10 WIB
Aster Panglima TNI: Kondisi Dinamis Berbangsa dan Bernegara Dicapai dengan Mengamalkan Pancasila
Ilustrasi/ Doc: Puspen TNI
A
A
A

 

JAKARTA - Asisten Teritorial (Aster) Panglima TNI Mayjen TNI Mochamad Syafei Kasno mengatakan, diperlukan upaya penguatan terhadap nilai-nilai luhur Pancasila dan nilai kejuangan serta peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui pembangunan, agar masyarakat memiliki mental yang baik.

"Agar tidak mudah terpengaruh isu negatif, sehingga mampu mewujudkan kondisi dinamis dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara," katanya seperti disampaikan oleh Waaster Panglima TNI Laksma TNI Yudho Warsono, pada acara Pembukaan Pramuka Wirakarya TA 2023 bertempat di Bumi Perkemahan Tanah Merdeka, Cisata Kabupaten Pandegelang, Banten, Senin (5/6/2023).

 BACA JUGA:

Aster Panglima TNI menyampaikan bahwasanya patut menjadi perhatian bersama agar kondisi dinamis suatu bangsa harus terus dijaga dan ditingkatkan, sehingga proses pembangunan nasional di negara kita dapat berjalan dengan baik.

“Kondisi dinamis yang dimaksud adalah bentuk keuletan dan ketangguhan bangsa Indonesia dalam menghadapi dan mengatasi segala bentuk ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan baik yang datang dari luar maupun dalam negeri,” terangnya.

 BACA JUGA:

Lebih lanjut, Mochamad Syafei menerangkan bahwa upaya dan setrategi untuk mewujudkan kondisi tersebut menjadi tanggung jawab kita bersama baik pemerintah, kementerian, lembaga, serta instansi lainya dan seluruh masyarakat Indonesia melalui bentuk kegiatan yang positif dan inovatif sehingga mampu menciptakan stabilitas nasional yang dinamis seiring dengan perkembangan jaman yang semakin modern.

Untuk mewujudkan kondisi dinamis tersebut sangat tergantung pada peran aktif dari seluruh komponen masyarakat untuk ikut serta dalam mewujudkan stabilitas keamanan nasional di daerah sehingga mampu mengawal pembangunan nasional dapat berjalan dengan baik.

“Melalui kegiatan perkemahan Pramuka Wirakarya ini diharapkan mampu menggugah jiwa dan semangat nasionalisme segenap komponen masyarakat, untuk lebih peduli terhadap lingkungan, bergotong-royong dalam membangun bangsa serta berperan aktif membantu pemerintah, sebagai wujud cinta tanah air dan bela negara kepada negara kesatuan republik indonesia,” jelas Mayjen TNI Mochammad Syafei Kusno.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/20/337/3171362/panglima_tni-1b7q_large.jpg
Panglima TNI Beri Semangat Korps Kadet RI: Jangan Pandang Status, Masa Depan Ada di Tanganmu!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/01/338/3166828/istigisah-A8BN_large.jpg
Istighosah Ribuan TNI & Ustaz Adi Hidayat, Doa dan Iman Perkuat Persatuan Bangsa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/09/512/3137718/panglima_tni_melakukan_peninjauan-4gU5_large.jpg
Transformasi Prajurit TNI: Mahir Bahasa Asing, Andal Kuasai Alutsista
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/29/337/3134827/panglima_tni_jenderal_agus_subiyanto-qcrX_large.jpg
Panglima TNI Tanamkan Nilai Kepemimpinan dan Nasionalisme ke Siswa SMA Taruna Nusantara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/02/337/3118570/masjid-HaVm_large.jpg
Panglima TNI Resmikan Masjid Jami Ar-Rohman, Ini Filosofi Kubah Baret Bintang 4 dan Menara Tongkat Komando
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/07/337/3111730/prabowo_pimpin_sidang_perdana_dewan_pertahanan_nasional-Bv0Z_large.jpg
Panglima TNI Hadiri Sidang Perdana Dewan Pertahanan Nasional
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement