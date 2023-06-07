Aster Panglima TNI: Kondisi Dinamis Berbangsa dan Bernegara Dicapai dengan Mengamalkan Pancasila

JAKARTA - Asisten Teritorial (Aster) Panglima TNI Mayjen TNI Mochamad Syafei Kasno mengatakan, diperlukan upaya penguatan terhadap nilai-nilai luhur Pancasila dan nilai kejuangan serta peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui pembangunan, agar masyarakat memiliki mental yang baik.

"Agar tidak mudah terpengaruh isu negatif, sehingga mampu mewujudkan kondisi dinamis dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara," katanya seperti disampaikan oleh Waaster Panglima TNI Laksma TNI Yudho Warsono, pada acara Pembukaan Pramuka Wirakarya TA 2023 bertempat di Bumi Perkemahan Tanah Merdeka, Cisata Kabupaten Pandegelang, Banten, Senin (5/6/2023).

BACA JUGA:

Aster Panglima TNI menyampaikan bahwasanya patut menjadi perhatian bersama agar kondisi dinamis suatu bangsa harus terus dijaga dan ditingkatkan, sehingga proses pembangunan nasional di negara kita dapat berjalan dengan baik.

“Kondisi dinamis yang dimaksud adalah bentuk keuletan dan ketangguhan bangsa Indonesia dalam menghadapi dan mengatasi segala bentuk ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan baik yang datang dari luar maupun dalam negeri,” terangnya.

BACA JUGA:

Lebih lanjut, Mochamad Syafei menerangkan bahwa upaya dan setrategi untuk mewujudkan kondisi tersebut menjadi tanggung jawab kita bersama baik pemerintah, kementerian, lembaga, serta instansi lainya dan seluruh masyarakat Indonesia melalui bentuk kegiatan yang positif dan inovatif sehingga mampu menciptakan stabilitas nasional yang dinamis seiring dengan perkembangan jaman yang semakin modern.

Untuk mewujudkan kondisi dinamis tersebut sangat tergantung pada peran aktif dari seluruh komponen masyarakat untuk ikut serta dalam mewujudkan stabilitas keamanan nasional di daerah sehingga mampu mengawal pembangunan nasional dapat berjalan dengan baik.

“Melalui kegiatan perkemahan Pramuka Wirakarya ini diharapkan mampu menggugah jiwa dan semangat nasionalisme segenap komponen masyarakat, untuk lebih peduli terhadap lingkungan, bergotong-royong dalam membangun bangsa serta berperan aktif membantu pemerintah, sebagai wujud cinta tanah air dan bela negara kepada negara kesatuan republik indonesia,” jelas Mayjen TNI Mochammad Syafei Kusno.