HOME NEWS NUSANTARA

Duh! Sekelompok Emak-Emak Mencopet saat Pelepasan Jamaah Calon Haji

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Rabu, 07 Juni 2023 |13:53 WIB
Duh! Sekelompok Emak-Emak Mencopet saat Pelepasan Jamaah Calon Haji
Tangkapan layar media sosial
A
A
A

PRAYA - Anggota Polres Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat menangkap kawanan terduga pencopet yang beraksi saat acara pengantaran pelepasan jamaah calon haji (JCH) di halaman kantor bupati setempat menuju embarkasi Lombok, Mataram, Rabu (7/6/2023).

"Terduga pelaku masih menjalani pemeriksaan lebih lanjut," kata Kasatreskrim Polres Lombok Tengah, Iptu Hizkia Siagian di Praya, dilansir Antara.

Dikatakannya, jumlah pelaku yang diamankan tersebut sebanyak enam orang yang terdiri dari pria dan wanita atau emak-emak.

Namun, pihak Polres Lombok Tengah belum bisa memberikan penjelasan terkait identitas dan modus para pelaku saat melakukan aksinya. "Kasus ini masih kita kembangkan. Mohon bersabar nanti kita sampaikan," katanya.

Polisi juga mengimbau kepada para masyarakat untuk tetap waspada dan menjaga barang bawaan saat mengikuti kegiatan pelepasan JCH ke depannya, sehingga tidak terjadi hal yang sama seperti para korban yang kehilangan HP dan uang.

"Kita imbau warga tetap waspada dan menjaga barang bawaan saat melakukan aktivitas di tempat keramaian," katanya.

Halaman:
1 2 3
      
