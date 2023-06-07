Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NUSANTARA

5 Fakta Polantas Tak Melawan Meski Dimaki-maki hingga Ditampar Pengendara Motor

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Rabu, 07 Juni 2023 |17:35 WIB
5 Fakta Polantas Tak Melawan Meski Dimaki-maki hingga Ditampar Pengendara Motor
Viral pengendara maki-maki hingga tampar polantas. (Ist)
A
A
A

PEKANBARU - Anggota Polantas di Indragiri Hulu (Inhu), Riau, Bripka Doni Melindo mendapat perlakuan tidak menyenangkan dari pengendara motor, Taufik saat mengatur lalu lintas. Bripka Doni dimaki bahkan ditampar oleh Taufik.

Kejadian ini viral di media sosial. Berikut fakta polantas dimaki hingga ditampar pengendara motor di Inhu, Riau, sebagaimana dirangkum pada Rabu (7/6/2023) :

1. Pengendara Motor Tak Pakai Helm

Bripka Doni membeberkan awal mula kejadian yang menimpa dirinya pada Selasa (6/6/2023). Saat itu sekira pukul 07.28 WIB, Doni sedang mengatur lalu lintas di simpang empat Japura Desa Sidomulyo, Kecamatan Lirik. Saat itu dia melihat pengedara motor bernama Taufik (68) tidak memakai helm. Saat melintas di depannya, anggota polisi mengimbau Taufik untuk memakai helm demi keselamatannya.

"Saat pun bilang ke dia. Bapak pakai helm demi keselamatan bapak," katanya, Rabu (7/6/2023).

2. Memaki Polantas

Namun, saat itu pengendara motor tidak terima dan marah. Taufik pun memaki-maki Doni.

"Dia malah marah-marah ke saya sambil bilang makian dengan kata-kata kotor (nama-nama hewan). Namun, saya tidak mau membalas dan saya tetap bilang kalau memakai helm itu untuk keselamatannya," ujarnya.

Setelah mengatur lalu lintas, Doni duduk di sebuah warung dekat perempatan itu. Saat duduk bersama beberapa warga, ia kembali didatangi Taufik. Pria yang menggunakan motor dengan baju merah kombinasi hitam mendatangi Doni yang sedang duduk.

Ternyata, ia datang untuk kembali memaki dengan ucapan sumpah serapah. Namun, Doni tetap tenang dan tidak menanggapi cacian dari Taufik.

Dia tetap mengimbau bahwa pengendara harus tertib lalu lintas dengan menggunakan helm bagi pengendara motor.

"Pura pura bersih...Sambxxx, dasar polisi (maaf mengucap kata kata makian)," kata pria itu yang videonya viral.

