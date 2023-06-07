Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Hari Lingkungan Hidup Sedunia, Relawan Ganjar Gelar Aksi Tanam Massal di Lampung Timur

Muhammad Ramadhan , Jurnalis-Rabu, 07 Juni 2023 |18:36 WIB
Hari Lingkungan Hidup Sedunia, Relawan Ganjar Gelar Aksi Tanam Massal di Lampung Timur
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo/Pemprov Jateng
A
A
A

LAMPUNG- Hari Lingkungan Hidup (HLH) Sedunia atau World Environment Day diperingati oleh berbagai elemen di seluruh dunia.

Bahkan, Sukarelawan Ganjar Milenial Center (GMC) Lampung ikut menggelar aksi penanaman pohon massal di Desa Braja Indah, Kecamatan Braja Slebah, Lampung Timur, Lampung.

Koordinator Wilayah GMC Lampung Timur, Sepri Nurwahidin mengatakan bahwa kegiatan ini digelar untuk menyambut Hari Lingkungan Hidup Sedunia.

"Kegiatan hari ini adalah milenial menanam pohon, kami bekerja sama dengan Komunitas Pemuda Peduli dan masyarakat Lampung Timur," ujar Sepri, Rabu (7/6/2023).

Dia membeberkan jenis tanaman yang mereka tanam, yaitu tanaman buah-buahan. Mulai dari alpukat, kakao, beberapa jenis jambu, mangga, hingga buah durian.

ist

"Kami lebih memilih pohon-pohon buah-buahan, karena selain untuk penghijauan, pada akhirnya bisa dimanfaatkan sendiri oleh masyarakat hasil buahnya," ungkapnya.

Menurutnya, kegiatan ini juga bertujuan untuk melestarikan lingkungan hidup di Lampung Timur. Saat ini kata dia, di Lampung Timur jumlah area hijau terus berkurang.

Kegiatan ini merupakan komitmen relawan GMC Lampung dalam melestarikan alam dan menekan dampak perubahan iklim sekaligus mendorong pembudayaan karakter dan gaya hidup cinta lingkungan.

"Ini menjadi wadah sosialisasi untuk sama-sama menjaga lingkungan. Seperti yang kita temakan pada hari ini, yakni pemuda masyarakat peduli penghijauan alam kita lestari," ungkap Sepri.

Dia memastikan, bahwa GMC Lampung akan terus menggelar kegiatan bermanfaat lainnya dan menggandeng lebih banyak milenial. Kegiatan yang digelar, disebut Sepri akan memberikan manfaat yang bersifat berkelanjutan.

"Kegiatan ini sangat terinspirasi dari Ayah Ganjar yang merupakan sosok yang sangat peduli pada lingkungan. Seluruh agenda yang beliau laksanakan itu sangat positif sekali," tandasnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/337/3182177//kpk-gIki_large.jpg
Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko Kena OTT, Reaksi Ganjar Mengejutkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/01/337/3159630//ganjar-RPtq_large.jpg
Amnesti untuk Hasto, Ganjar: Menjadi Momentum Penegakan Hukum Tanpa Intervensi Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/25/337/3157998//ganjar-8yVz_large.jpg
Ganjar Pranowo–Adian Napitupulu Kompak Berpakaian Hitam di Sidang Vonis Hasto
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/07/337/3145493//ketua_dpp_pdi_perjuangan_ganjar_pranowo-Jl3L_large.jpg
Ganjar Sebut Peluang Pertemuan Lanjutan Megawati dan Prabowo Masih Terbuka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/18/337/3139995//kpk_usul_parpol_dapat_bantuan_apbn_ganjar_dpr_pernah_bahas-tMxT_large.jpg
KPK Usul Parpol Dapat Bantuan APBN, Ganjar: DPR Pernah Bahas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/18/337/3139976//megawati-URJd_large.jpg
Ganjar Terima Pesan Khusus dari Megawati, Apa Saja?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement