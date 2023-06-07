Hari Lingkungan Hidup Sedunia, Relawan Ganjar Gelar Aksi Tanam Massal di Lampung Timur

LAMPUNG- Hari Lingkungan Hidup (HLH) Sedunia atau World Environment Day diperingati oleh berbagai elemen di seluruh dunia.

Bahkan, Sukarelawan Ganjar Milenial Center (GMC) Lampung ikut menggelar aksi penanaman pohon massal di Desa Braja Indah, Kecamatan Braja Slebah, Lampung Timur, Lampung.

Koordinator Wilayah GMC Lampung Timur, Sepri Nurwahidin mengatakan bahwa kegiatan ini digelar untuk menyambut Hari Lingkungan Hidup Sedunia.

"Kegiatan hari ini adalah milenial menanam pohon, kami bekerja sama dengan Komunitas Pemuda Peduli dan masyarakat Lampung Timur," ujar Sepri, Rabu (7/6/2023).

Dia membeberkan jenis tanaman yang mereka tanam, yaitu tanaman buah-buahan. Mulai dari alpukat, kakao, beberapa jenis jambu, mangga, hingga buah durian.

"Kami lebih memilih pohon-pohon buah-buahan, karena selain untuk penghijauan, pada akhirnya bisa dimanfaatkan sendiri oleh masyarakat hasil buahnya," ungkapnya.

Menurutnya, kegiatan ini juga bertujuan untuk melestarikan lingkungan hidup di Lampung Timur. Saat ini kata dia, di Lampung Timur jumlah area hijau terus berkurang.

Kegiatan ini merupakan komitmen relawan GMC Lampung dalam melestarikan alam dan menekan dampak perubahan iklim sekaligus mendorong pembudayaan karakter dan gaya hidup cinta lingkungan.

"Ini menjadi wadah sosialisasi untuk sama-sama menjaga lingkungan. Seperti yang kita temakan pada hari ini, yakni pemuda masyarakat peduli penghijauan alam kita lestari," ungkap Sepri.

Dia memastikan, bahwa GMC Lampung akan terus menggelar kegiatan bermanfaat lainnya dan menggandeng lebih banyak milenial. Kegiatan yang digelar, disebut Sepri akan memberikan manfaat yang bersifat berkelanjutan.

"Kegiatan ini sangat terinspirasi dari Ayah Ganjar yang merupakan sosok yang sangat peduli pada lingkungan. Seluruh agenda yang beliau laksanakan itu sangat positif sekali," tandasnya.