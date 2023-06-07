Kebakaran Hebat di Kaltara, Tujuh Rumah Ludes Terbakar

TARAKAN - Sebanyak tujuh unit rumah di Kelurahan Tanjung Palas Tengah Kecamatan Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara (Kaltara) hangus terbakar.

"Kebakaran itu terjadi di Tanjung Palas sekitar pukul 17.30 WITA, Rabu 7 Juni 2023," kata Camat Tanjung Palas, Muhammad Saleh dalam keterangan tertulis diterima di Tarakan, dikutip dari Antara, Rabu malam.

Musibah kebakaran yang mengakibatkan tujuh rumah terbakar dan sebanyak 10 kepala keluarga kehilangan tempat tinggal.

Mereka yang menjadi korban musibah kebakaran tersebut yaitu Darhamsyah, Armadi Kasmidi, Dewi Hayati, Burhanuddin, Zaini Yahyud, Syamsiah, Naning, Adi S, Mustafa dan Abdul Ismail.

Terkait penyebab musibah ini masih dalam proses penyidikan pihak kepolisian dengan saksi-saksi yang berada di lokasi tersebut.

(Qur'anul Hidayat)