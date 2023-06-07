Siswi SMP yang Dipolisikan Pemkot Jambi Cita-citanya Jadi Polisi

JAMBI - Seorang siswi SMP di Kota Jambi berinisial SFA mendadak viral usai dipolisikan Pemerintah Kota (Pemkot) Jambi pekan lalu.

Dikatahui, SFA mengkritik Pemkot Jambi saat memperjuangkan rumah neneknya yang diduga rusak akibat armada perusahaan yang melintas.

Putri kedua dari tiga saudara tersebut merupakan sosok periang dan penyayang. Bahkan, dirinya bercita-cita menjadi polisi.

"Sosok anak yang periang dan selalu aktif di lingkungan rumah dan sekolahan. Kalau rangking di sekolah tidak pernah lepas dari 5 besar," tutur ibu kandung SFA, Kusmiati saat ditemui di kediamannya di Jalan Berdikari, RT 24 atau di depan sutet PLN Payo Selincah, Kecamatan Paal Merah, Kota Jambi, Rabu (7/6/2023).

BACA JUGA: Heboh Pemkot Jambi Laporkan Bocah SMP yang Membuat Kritik di Media Sosial

Menurutnya, kepintaran berbicara anaknya belajar sendiri tidak ada yang mengajari.

Kakak kandung SFA, Fadila juga mengakui adiknya pintar sejak SD. "Ranking tidak lepas 5 besar di sekolahan sejak SD," tuturnya.