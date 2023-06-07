Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Siswi SMP yang Dipolisikan Pemkot Jambi Cita-citanya Jadi Polisi

Azhari Sultan , Jurnalis-Rabu, 07 Juni 2023 |21:02 WIB
Siswi SMP yang Dipolisikan Pemkot Jambi Cita-citanya Jadi Polisi
Siswi SMP di Jambi dipolisikan Pemkot (Foto: MPI)
A
A
A

JAMBI - Seorang siswi SMP di Kota Jambi berinisial SFA mendadak viral usai dipolisikan Pemerintah Kota (Pemkot) Jambi pekan lalu.

Dikatahui, SFA mengkritik Pemkot Jambi saat memperjuangkan rumah neneknya yang diduga rusak akibat armada perusahaan yang melintas.

Putri kedua dari tiga saudara tersebut merupakan sosok periang dan penyayang. Bahkan, dirinya bercita-cita menjadi polisi.

"Sosok anak yang periang dan selalu aktif di lingkungan rumah dan sekolahan. Kalau rangking di sekolah tidak pernah lepas dari 5 besar," tutur ibu kandung SFA, Kusmiati saat ditemui di kediamannya di Jalan Berdikari, RT 24 atau di depan sutet PLN Payo Selincah, Kecamatan Paal Merah, Kota Jambi, Rabu (7/6/2023).

Menurutnya, kepintaran berbicara anaknya belajar sendiri tidak ada yang mengajari.

Kakak kandung SFA, Fadila juga mengakui adiknya pintar sejak SD. "Ranking tidak lepas 5 besar di sekolahan sejak SD," tuturnya.

Halaman:
1 2
      
