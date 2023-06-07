Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Viral Pemalakan di Lampung Tengah, Pelaku Residivis Ditembak Polisi

Ira Widyanti , Jurnalis-Rabu, 07 Juni 2023 |21:10 WIB
Viral Pemalakan di Lampung Tengah, Pelaku Residivis Ditembak Polisi
Foto: Tangkapan layar video viral.
LAMPUNG - Video aksi pemalakan yang terjadi di Simpang Tiga Terbanggi Besar, Lampung Tengah, beredar viral di media sosial. Dalam video tampak dua orang pria diduga melakukan pemalakan terhadap pengendara mobil yang sedang melintas.

"Dikeroyok ngancem mau nujah, akhirnya Rp250 ribu melayang. Minta tolong penegak hukum diberantas yg kaya gini, minta tolong juga buat kalian yg liat video ini dibagikan biar cepet ketangkap. Kejadian diperlukan terbanggi besar," tulisan keterangan video.

Saat dikonfirmasi, Kapolres Lampung Tengah, AKBP Doffie Fahlevi Sanjaya membenarkan kejadian tersebut. Doffie mengatakan, pelaku merupakan target operasi (TO) dan saat ini telah ditangkap.

Doffie menjelaskan, pelaku berinisial RD Als Dani Als Sawik (29) yang merupakan residivis, sudah dua kali keluar masuk penjara.

"Sawik diduga terlibat dalam kasus pencurian dengan kekerasan (curas) bersama DD dan AG, telah tertangkap beberapa hari lalu," ujar Doffie, Rabu (7/6/2023).

Doffie melanjutkan, pelaku terpaksa diberikan tindakan tegas dan terukur akibat berusaha kabur dan melawan petugas saat diamankan.

"Para pelaku diduga telah merampas uang dan surat-surat berharga milik korban Mursalim (58) warga Purbolinggo, Lampung Timur saat melintas di simpang 3 Terbanggi, pada Minggu 28 Mei 2023 sekira pukul 04.30 WIB," ungkapnya.

Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 365 KUHPidana, ancaman hukuman 9 tahun penjara. Lebih lanjut Doffie menuturkan, bagi masyarakat yang merasa menjadi korban kejahatan, silakan melapor ke Mapolsek terdekat atau ke Mapolres Lampung Tengah.

