Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Usai Viral Siswi SMP Dipolisikan, Pemkot Jambi Tawarkan Mediasi

Azhari Sultan , Jurnalis-Rabu, 07 Juni 2023 |22:07 WIB
Usai Viral Siswi SMP Dipolisikan, Pemkot Jambi Tawarkan Mediasi
Kabag Hukum Pemkot Jambi Gempa Awaljon Putra (Foto: MPI)
A
A
A

JAMBI - Usai viral siswi SMP dipolisikan, Kabag Hukum Pemerintah Kota (Pemkot) Jambi, Gempa Awaljon Putra mengtakan pihaknya siap memfasilitasi permasalahan antara PT Rimba Palma Sejahtera Lestari (PT RPSL) dan keluarga nenek Hafsah.

Tidak hanya itu, Pemkot Jambi juga menawarkan mediasi yang ditayangkan secara live.

"Kasus ini sudah menarik perhatian nasional. Maka dari itu, seluruh masyarakat baik di Kota Jambi maupun secara nasional dapat melihat langsung bagaimana proses mediasi ini terjadi, sehingga masyarakat dari situ bisa memberikan penilaian apa upaya maksimal yang telah dilakukan oleh Pemkot Jambi. Kita komitmen," ujarnya, Rabu (7/6/2023).

Menurutnya, dari perusahaan tidak membatasi nilai ganti rugi, sepanjang itu rasional. "Perusahaan akan memberikan kompensasi, tapi kalau itu tidak dianggap rasional yang mendasar tentunya tidak akan dikabulkan," kata Gempa.

Dari catatannya, ada 90 kepala keluarga (KK) yang sudah selesai mendapatkan ganti rugi dari pihak perusahaan.

"Kita bisa lihat dari 90 KK hampir semuanya, kecuali keluarga nenek Hafsah. Semuanya telah diberikan kompensasi, karena mereka mengajukan nilai ganti kerugian yang rasional dan berdasar," tuturnya.

Dia menambahkan, untuk menuntaskan permasalahan ini, Pemkot Jambi telah menyampaikan kepada keluarga nenek Hapsah untuk melakukan mediasi ulang kembali.

"Saat mediasi pada bulan Februari 2022 itu tidak mencapai titik temu. Karena perusahaan menolak gugatan ganti kerugian sebesar senilai Rp1,3 miliar yang diajukan keluarga nenek Hafsah, sehingga mereka melakukan walkout," imbuhnya.

Gempa juga menjelaskan, bahwa Pemkot Jambi juga telah menghubungi pihak perusahaan. Menurutnya, pihak perusahaan mengatakan kapanpun dijadwalkan, pihak perusahaan akan bersedia hadir.

"Sekarang ini untuk mediasi tentu kedua belah pihak harus hadir, kalau hanya pihak pemkot dan perusaahan yang hadir itu tidak bisa dilakukan. Jika nenek Hapsah siap akan mau melakukan mediasi, kami akan memfasilitasi," kata Gempa.

Terpisah, Paradila Alkaf kakak kandung SFA berharap kasus utama ini tidak ditutup dan tidak dijadikan angin lalu. "Kita berharap kasus ini jadi diselesaikan secara tuntas. Karena viralnya adik ini dari permasalahan rumah nenek yang rusak," pungkasnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/338/3191350/viral-v5xK_large.jpg
Viral Penumpang Dimaki Emak-Emak karena Rebutan Kursi, Begini Reaksi TransJakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/337/3191335/viral-fICN_large.jpg
Ini Ramalan Baba Vanga untuk Tahun 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/337/3190057/viral-cU73_large.jpg
Resbob di-DO dari Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Buntut Hina Persib dan Suku Sunda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/340/3190039/resbob-NvW0_large.jpg
Youtuber Resbob Ditangkap Terkait Dugaan Hina Suku Sunda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/338/3189318/viral-ZcxN_large.jpg
Viral Pejabat Pemkot Tangsel Bikin Acara di Bandung, Sekda: Kegiatan Leadership!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/337/3188694/viral-SrH4_large.jpg
Pergi Umrah saat Bencana, Bupati Aceh Selatan: Saya Minta Maaf kepada Rakyat Indonesia!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement