Usai Viral Siswi SMP Dipolisikan, Pemkot Jambi Tawarkan Mediasi

JAMBI - Usai viral siswi SMP dipolisikan, Kabag Hukum Pemerintah Kota (Pemkot) Jambi, Gempa Awaljon Putra mengtakan pihaknya siap memfasilitasi permasalahan antara PT Rimba Palma Sejahtera Lestari (PT RPSL) dan keluarga nenek Hafsah.

Tidak hanya itu, Pemkot Jambi juga menawarkan mediasi yang ditayangkan secara live.

"Kasus ini sudah menarik perhatian nasional. Maka dari itu, seluruh masyarakat baik di Kota Jambi maupun secara nasional dapat melihat langsung bagaimana proses mediasi ini terjadi, sehingga masyarakat dari situ bisa memberikan penilaian apa upaya maksimal yang telah dilakukan oleh Pemkot Jambi. Kita komitmen," ujarnya, Rabu (7/6/2023).

BACA JUGA: Heboh Pemkot Jambi Laporkan Bocah SMP yang Membuat Kritik di Media Sosial

Menurutnya, dari perusahaan tidak membatasi nilai ganti rugi, sepanjang itu rasional. "Perusahaan akan memberikan kompensasi, tapi kalau itu tidak dianggap rasional yang mendasar tentunya tidak akan dikabulkan," kata Gempa.

Dari catatannya, ada 90 kepala keluarga (KK) yang sudah selesai mendapatkan ganti rugi dari pihak perusahaan.

"Kita bisa lihat dari 90 KK hampir semuanya, kecuali keluarga nenek Hafsah. Semuanya telah diberikan kompensasi, karena mereka mengajukan nilai ganti kerugian yang rasional dan berdasar," tuturnya.

Dia menambahkan, untuk menuntaskan permasalahan ini, Pemkot Jambi telah menyampaikan kepada keluarga nenek Hapsah untuk melakukan mediasi ulang kembali.

"Saat mediasi pada bulan Februari 2022 itu tidak mencapai titik temu. Karena perusahaan menolak gugatan ganti kerugian sebesar senilai Rp1,3 miliar yang diajukan keluarga nenek Hafsah, sehingga mereka melakukan walkout," imbuhnya.

Gempa juga menjelaskan, bahwa Pemkot Jambi juga telah menghubungi pihak perusahaan. Menurutnya, pihak perusahaan mengatakan kapanpun dijadwalkan, pihak perusahaan akan bersedia hadir.

"Sekarang ini untuk mediasi tentu kedua belah pihak harus hadir, kalau hanya pihak pemkot dan perusaahan yang hadir itu tidak bisa dilakukan. Jika nenek Hapsah siap akan mau melakukan mediasi, kami akan memfasilitasi," kata Gempa.

Terpisah, Paradila Alkaf kakak kandung SFA berharap kasus utama ini tidak ditutup dan tidak dijadikan angin lalu. "Kita berharap kasus ini jadi diselesaikan secara tuntas. Karena viralnya adik ini dari permasalahan rumah nenek yang rusak," pungkasnya.