HOME NEWS JATENG

Breaking News! Truk Pasir Tabrak Agya di Semarang, 3 Orang Tewas

Eka Setiawan , Jurnalis-Rabu, 07 Juni 2023 |14:04 WIB
Breaking News! Truk Pasir Tabrak Agya di Semarang, 3 Orang Tewas
Kecelakaan Truk di Semarang
A
A
A

SEMARANG - Kecelakaan lalu lintas terjadi di Jalan Prof. Hamka, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang, Jawa Tengah, Rabu (7/6/ 2023).

“Kecelakaan itu terjadi sekira pukul 11.30 WIB. "Antara truk dan minibus (mobil)," ujar Kasat Lantas Polrestabes Semarang AKBP Yunaldi.

Kecelakaan bermula saat truk yang bermuatan pasir menabrak tiga orang yang berada di mobil Agya. Diduga, truk yang melintas dari Ngaliyan saat jalan menurun mengalami rem blong.

Saat kejadian, mobil Agya tersebut hendak menyeberang dan langsung tertimpa truk berikut muatannya. Proses evakuasi dilakukan petugas gabungan termasuk dari Basarnas dan relawan SAR. 

(fmi)

(Fahmi Firdaus )

      
Telusuri berita news lainnya
