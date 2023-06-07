Advertisement
HOME NEWS JATENG

Kecelakaan Truk Timpa Mobil di Semarang, Korban Terjebak Berhasil Dievakuasi

Qur'anul Hidayat , Jurnalis-Rabu, 07 Juni 2023 |17:07 WIB
Kecelakaan Truk Timpa Mobil di Semarang, Korban Terjebak Berhasil Dievakuasi
Foto: Antara
A
A
A

SEMARANG - Polrestabes Semarang mengungkapkan dua orang tewas dalam kecelakaan sebuah truk pengangkut tanah menimpa sebuah mobil di Jalan Prof. Hamka, Ngaliyan, Kota Semarang, Jawa Tengah, Rabu.

Kasatlantas Polrestabes Semarang AKBP Yunaldi mengatakan terdapat dua orang korban lain yang merupakan anak-anak akibat insiden tersebut.

"Satu korban yang terjebak di dalam mobil berhasil diselamatkan," kata Yunaldi, dikutip dari Antara.

Dua korban meninggal dalam kejadian tersebut merupakan pengemudi dan seorang penumpang mobil yang duduk di kursi depan. Yunaldi mengatakan pihaknya masih melakukan penyelidikan untuk mengetahui penyebab kecelakaan tersebut.

 BACA JUGA:

Dia juga menyampaikan terima kasih atas dukungan dan bantuan dari petugas gabungan kepolisian, TNI, Basarnas, dan masyarakat setempat dalam membantu proses evakuasi yang berlangsung sekitar empat jam tersebut.

Sementara itu, evakuasi badan truk yang terguling dilakukan dengan menggunakan satu ekskavator. Akibat kejadian itu, kemacetan lalu lintas terjadi di Jalan Prof. Hamka selama proses evakuasi.

Halaman:
1 2
      
