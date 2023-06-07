Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATENG

Bejat, Guru Pencak Silat Cabuli 6 Murid Modus Diberikan Ilmu

Heri Susanto , Jurnalis-Rabu, 07 Juni 2023 |17:38 WIB
Bejat, Guru Pencak Silat Cabuli 6 Murid Modus Diberikan Ilmu
Guru pencak silat cabuli murid di Cilacap, Jawa Tengah (Foto: Heri Susanto)
A
A
A

CILACAP - Guru pencak silat insial AP alias AA diringkus Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polresta Cilacap, Jawa Tengah.

Pria 33 tahun asal Desa Kertajaya, Gandrungmangu, Ccilacap diduga mencabuli enam orang anak di bawah umur.

Aksi bejat guru beladiri pencak silat ini dilakukan di rumah temannya. Enam anak perempuan yang merupakan muridnya ini mau melayani nafsu bejadnya usai berlatih ilmu beladiri dengan dalih diberikan ilmu beladiri pencak silat.

Perbuatan bejat tersangka terbongkar setelah orangtua korban melaporkan ke polisi. Orangtua korban mengetahui kelakuan bejat AP usai korban menceritakan perbuatan cabul yang dialami.

Selain menangkap pelaku, polisi mengamankan barang bukti berupa pakaian korban dan seragam pencak silat.

Kapolda Jawa Tengah Irjen Ahmad Luthfi mengatakan, atas perbuatannya, pelaku dijerat Pasal 82 Undang-Undang RI Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara.

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/338/3185723/mario_dandy-qrLX_large.jpg
Kasasi Mario Dandy di Kasus Pencabulan Mantan Pacar Ditolak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/338/3176951/pencabulan-dcwl_large.jpg
Terungkap! Motif Remaja di Cilincing Bunuh dan Cabuli Bocah 11 Tahun, Kesal Ditagih Utang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/338/3175742/pencabulan-uCtJ_large.jpg
Lansia Cabul di Jaktim Perkosa ABG Berkali-kali hingga Hamil, Begini Modus Bejatnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/16/340/3163193/penjara-7S2w_large.jpg
Bejat, Guru Kaligrafi Pesantren Cabuli 7 Santri Laki-Laki
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/16/338/3163192/pencabulan-HmAR_large.jpg
Cabuli Anak Tiri, Sekuriti Nyaris Diamuk Massa di Tangsel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/07/340/3160999/pencabulan-wcCb_large.jpg
Terungkap! Bocah di Lampung Kerap Diajak Makan Bakso Sebelum Disodomi Eks Guru Honorer
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement