HOME NEWS JATENG

Maju Capres 2024, Ganjar Diberi Wayang Prabu Kresna dari Dalang se-Indonesia

Amelia Hermawan , Jurnalis-Rabu, 07 Juni 2023 |17:54 WIB
Maju Capres 2024, Ganjar Diberi Wayang Prabu Kresna dari Dalang se-Indonesia
Calon Presiden Ganjar Pranowo
A
A
A

SEMARANG - Puluhan dalang dan seniman se-Indonesia bertemu dengan bakal calon presiden (bacapres) 2024 dari PDIP, Ganjar Pranowo di rumah dinas Puri Gedeh, Kota Semarang, Jawa Tengah.

Mereka tergabung dalam Forum Komunikasi Seniman Dalang Indonesia memberikan dukungannya kepada Ganjar untuk menjadi Presiden 2024.

Ketua Forum Komunikasi Seniman Dalang Indonesia Ki Wartoyo mengatakan, Ganjar merupakan sosok pemimpin yang memiliki kepedulian tinggi terhadap seni budaya. Selain itu, dia menyebut Ganjar sebagai pribadi yang merakyat.

“Pak Ganjar pemimpin yang peduli, merakyat yang paling hebat lagi peduli terhadap seni dan budaya,” katanya, Rabu (7/6/2023).

Oleh karena itu, Ki Wartoyo memberikan Ganjar hadiah wayang kulit tokoh Prabu Kresna. Tokoh pewayangan tersebut disimbolkan sebagai pemimpin yang bijak dan mampu menjalankan amanah.

“Itu tadi wayangnya tokoh Prabu Kresna. itu raja yang mumpuni, bijaksana dan bisa menyelesaikan pekerjaan. Itu kita lambangkan semoga Pak Ganjar Pranowo jadi RI 1 kayak Prabu Kresno,” ujarnya.

Mereka juga mengharapkan Ganjar terus peduli pada pelestarian seni budaya. Tak hanya Jawa secara khusus, Ki Wartoyo berharap seluruh budaya nusantara juga terjaga.

Ki Wartoyo, dalang, dan para seniman pun siap mengupayakan pekerjaan rumah yang diberikan Ganjar agar beradaptasi dengan perkembangan. Salah satunya memaksimalkan dunia digital seperti media sosial.

“Kita-kita akan berusaha, untuk pertama menggunakan media sosial untuk pagelaran-pagelaran kita,”pungkasnya.

Sementara itu, Ganjar Pranowo mengapresiasi dukungan yang diberikan para dalang. Ganjar berharap para dalang dan seniman menyiarkan kebaikan dalam tiap pagelaran.

Halaman:
1 2
      
