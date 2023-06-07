Gelontorkan Rp437 M, Ganjar Kebut Perbaikan Jalan di Akhir Masa Jabatan

JAKARTA - Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo mengebut perbaikan dan pemeliharaan jalan pada 2023 untuk mengejar target di akhir masa jabatannya. Anggaran sebesar Rp437 miliar digelontorkan untuk program tersebut.

Ganjar menegaskan, program perbaikan jalan dilakukan melalui Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya (DPUBMCK) Jateng. Perbaikan dilakukan dengan sistem pemeliharaan, rehabilitasi dan rekonstruksi jalan.

“Sekarang mulai berjalan dan percepatannya kita lakukan ya dengan berbagai cara umpama target yang sudah disiapkan di APBD segera kita kebut,” kata Ganjar dalam keterangannya, Rabu (7/6/2023).

Pemprov Jawa Tengah pada 2023 bakal melakukan pemeliharaan jalan sepanjang 2,404.741 kilometer (km). Pemeliharaan jalan terbagi di sembilan Balai Pengelolaan Jalan (BPJ).

“Alhamdulillah sekarang cuacanya mendukung, sehingga kita minta untuk dikebut sekarang,” ujarnya.

Pemprov Jateng juga dibantu intervensi Kementerian PUPR untuk memperbaiki ruas-ruas jalan. Ganjar berharap, upaya ini mampu mengatasi persoalan jalan rusak.

“Kemarin kita juga dibantu oleh Kementerian PUPR, Pak Basuki datang ke beberapa tempat untuk segera membereskan beberapa kondisi jalan yang rusak terkait dengan infrastruktur perdesaan dan antar desa, termasuk yang ada di Kabupaten. Ini kita keroyok bareng-bareng untuk bisa lebih baik,” katanya.