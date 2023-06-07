4 Fakta Truk Tanah Timpa Mobil Tewaskan 2 Orang, Korban Anak Berhasil Diselamatkan

SEMARANG - Polrestabes Semarang mengungkapkan dua orang tewas dalam kecelakaan sebuah truk pengangkut tanah menimpa sebuah mobil di Jalan Prof. Hamka, Ngaliyan, Kota Semarang, Jawa Tengah, Rabu.

Berikut fakta yang berhasil terungkap:

1. Ada Korban Anak-Anak

Kasatlantas Polrestabes Semarang AKBP Yunaldi mengatakan terdapat dua orang korban lain yang merupakan anak-anak akibat insiden tersebut.

"Satu korban yang terjebak di dalam mobil berhasil diselamatkan," kata Yunaldi, dikutip dari Antara.

2. Penumpang yang Tewas Duduk di Kursi Depan

Dua korban meninggal dalam kejadian tersebut merupakan pengemudi dan seorang penumpang mobil yang duduk di kursi depan. Yunaldi mengatakan pihaknya masih melakukan penyelidikan untuk mengetahui penyebab kecelakaan tersebut.

Dia juga menyampaikan terima kasih atas dukungan dan bantuan dari petugas gabungan kepolisian, TNI, Basarnas, dan masyarakat setempat dalam membantu proses evakuasi yang berlangsung sekitar empat jam tersebut.