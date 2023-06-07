Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATENG

Ganjar Gencarkan Bantuan RTLH hingga Jambanisasi, Penanganan Kemiskinan Ekstrem Berjalan Bagus

Angkasa Yudhistira , Jurnalis-Rabu, 07 Juni 2023 |20:35 WIB
Ganjar Gencarkan Bantuan RTLH hingga Jambanisasi, Penanganan Kemiskinan Ekstrem Berjalan Bagus
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo (Foto : Istimewa)
A
A
A

JAKARTA - Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo mengungkapkan, program penanganan kemiskinan ekstrem di Jateng berjalan bagus. Di antaranya bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RLTH), listrik, sumber air, hingga jambanisasi.

Hal itu disampaikan Ganjar saat ditemui usai memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem di Kantor Gubernur Jateng, Kota Semarang, Jateng, Rabu (7/6/2023).

Menurut Ganjar, progres tersebut tak lepas dari berbagai intervensi yang dilakukan Pemprov Jateng dalam mengatasi problem kemiskinan ekstrem.

Di tahun 2022, Ganjar telah menyelesaikan target 11.417 bantuan rehabilitasi RLTH. Tahun ini target bantuan rehab RTLH ditambah menjadi 15 ribu unit.

“Beberapa intervensinya sudah mulai bagus, kita cek rumah yang tidak layak huni, kita cek jambannya, airnya, anak tidak sekolah, dan penyandang disabilitas. Ini beberapa yang menjadi prioritas kami. Kita coba kerjakan," kata Ganjar dalam keterangan yang diterima.

Ganjar mengatakan, verifikasi dan validasi data kemiskinan ekstrem sudah seratus persen dengan bantuan kepala daerah dan kepala desa (kades) se-Jateng.

Dirinya pun meminta kebutuhan intervensi dari dana APBD segera dikerjakan. Sementara, Ganjar juga ingin intervensi tersebut dilakukan secara gotong royong melalui sumber non-APBD seperti Baznas, CSR, hingga kolaborasi filantrop.

"Sekarang kita mulai petakan yang ada di masing-masing kabupaten/kota. Alhamdulillah yang stunting seratus persen sudah diintervensi. Ini menyenangkan sehingga kalau stunting itu hitungannya bisa kita kerjakan selama tiga bulan harusnya sudah ada hasilnya,” kata Ganjar.

“Jumat besok saya minta untuk dikumpulkan hasil seluruh intervensi yang ada sehingga kita akan bisa tahu seberapa mereka bisa kita selesaikan dengan cepat," sambungnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/24/512/3038606/30-daerah-di-jateng-siaga-darurat-kekeringan-pj-gubernur-puncak-kemarau-juli-2Pigv4Bweo.jpg
30 Daerah di Jateng Siaga Darurat Kekeringan, Pj Gubernur: Puncak Kemarau Juli
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/07/512/2859375/3-nama-calon-pengganti-ganjar-pranowo-sebagai-penjabat-gubernur-jateng-hnKpl6Uto7.jpg
3 Nama Calon Pengganti Ganjar Pranowo Sebagai Penjabat Gubernur Jateng
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/07/512/2859178/resmikan-kantor-dpd-kendal-partai-perindo-bagikan-kta-berasuransi-kecelakaan-gratis-H3d4Yz5tmD.jpg
Resmikan Kantor DPD Kendal, Partai Perindo Bagikan KTA Berasuransi Kecelakaan Gratis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/05/512/2858179/didampingi-gibran-ganjar-pranowo-lepas-seratus-atlet-profesional-event-tour-de-borobudur-xxiii-KtPi4qNoja.jpg
Didampingi Gibran, Ganjar Pranowo Lepas Seratus Atlet Profesional Event Tour De Borobudur XXIII
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/03/512/2856880/majukan-jateng-mobil-dinas-ganjar-pranowo-dipenuhi-bingkisan-sayuran-dari-warga-boyolali-yLiEytoqUy.jpg
Majukan Jateng, Mobil Dinas Ganjar Pranowo Dipenuhi Bingkisan Sayuran dari Warga Boyolali
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/01/512/2855334/ganjar-pranowo-jelaskan-kunci-penguatan-demokrasi-bQrPpJnbkL.jpg
Ganjar Pranowo Jelaskan Kunci Penguatan Demokrasi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement