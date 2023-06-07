Tingkatkan Perekonomian, Masyarakat Pesisir Pantura Diberikan Pelatihan Pengolahan Ikan

LAMONGAN – Relawan Ganjar Pranowo yang menamakan Gus Gus Nusantara (GGN) Dukung Ganjar, mendatangi masyarakat yang ada di pesisir Pantai Utara (Pantura).

GGN Dukung Ganjar menggelar kegiatan workshop pengolahan hasil budi daya perikanan, di Desa Tunggul, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur.

“Kami menggelar kegiatan workshop tentang pengolahan hasil budi daya perikanan. Dimana ikan yang merupakan hasil masyarakat di sini dikelola menjadi ikan asap untuk nantinya di jual,” ujar Koordinator Wilayah, Nadhruna’im Abdilah, Rabu (7/6/2023).

Na’im berharap, masyarakat dapat lebih kreatif dalam mengelola ikan ke depannya dengan variasi baru, sehingga bisa meningkatkan perekonomian.

“Kegiatan ini diharapkan bisa meningkatkan ekonomi kreatif, salah satunya untuk mengelola ikan agar lebih variatif,” ujarnya.

Dikatakan Na’im, GGN juga akan mendampingi masyarakat yang mengikuti kegiatan workshop hari ini hingga produk dapat bernilai jual tinggi.

“Seusai pendalaman materi hari ini, ke depannya insya Allah akan ada pelatihan lagi. Agar nantinya bisa memiliki nilai jual yang tinggi,”pungkasnya.

Sementara itu, Ketua Paguyuban Petani Tambak Ikan Sumber Pangan Anshor mengaku antusias dengan kehadiran GGN yang memberikan workshop pengolahan hasil budi daya perikanan.