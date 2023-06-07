Advertisement
HOME NEWS JATIM

Pengemudi Taksi Online Asal Malang yang Hilang Ditemukan Tewas di Lumajang

Avirista Midaada , Jurnalis-Rabu, 07 Juni 2023 |18:29 WIB
Pengemudi Taksi Online Asal Malang yang Hilang Ditemukan Tewas di Lumajang
Illustrasi (foto: Freepik)
A
A
A

MALANG - Pengemudi taksi online yang sempat dinyatakan hilang kontak sejak Sabtu pekan lalu ditemukan tewas. Korban diketahui bernama Apris Fajar Santoso (29) warga Desa Clumprit, Kabupaten Malang, ditemukan tewas di Piket Nol, Kecamatan Pronojiwo, Kabupaten Lumajang.

Dari informasi yang dihimpun, korban ditemukan di hutan dan terjatuh di jurang sedalam 25 meter di Piket Nol, Pronojiwo, Lumajang, pada Rabu (7/6/2023).

Kasatreskrim Polres Malang, Iptu Wahyu Rizki Saputro membenarkan telah pihaknya menemukan jasad korban yang dibuang di jurang sedalam 25 meter di wilayah Piket Nol, Pronojiwo, Lumajang.

"Benar informasi tersebut, korban ditemukan di jurang sedalam 25 meter di Piket Nol," ucap Wahyu Rizki singkat ketika dihubungi MPI, Rabu (7/6/2023).

Selain menemukan korban, polisi juga disebut telah berhasil mengamankan terduga pelaku yang membunuh Apris Fajar Santoso. Keduanya ini merupakan pemesan taksi online korban sebelum terakhir kali dinyatakan hilang kontak.

Namun Wahyu belum menjelaskan secara detail mengenai kronologi penangkapan terduga pelaku dan penemuan jasad korban. "Nanti kita sampaikan," jawabnya.

Sementara itu Kasi Humas Polres Malang Iptu Ahmad Taufik mengaku masih menunggu laporan detailnya dari Satreskrim Polres Malang. "Benar, tapi nanti kita rilis," kata Taufik kembali.

Halaman:
1 2
      
