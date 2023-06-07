Dikira Sampah, Mayat Dalam Koper Ditemukan di Jurang Hutan Lindung Mojokerto

MOJOKERTO - Para pengguna jalan dan penjaga kawasan hutan lindung Taman Hutan Raya Raden Suryo, Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto digegerkan dengan penemuan bungkusan putih di jurang kedalaman 20 meter di Blok Gajah Mungkur.

Saat ditemukan, posisi korban berada di dasar jurang dengan terbungkus kain plastik putih. Saat petugas dan warga turun bau menyengat dan saat dibuka, mayat berada di dalam koper.

Sugeng Prayitno, petugas Jagawana Tahura Raden Suryo mengatakan, koper tersebut diketahui awal saat hari Sabtu kemarin saat petugas sedang berpatroli di kawasan hutan.

Dari atas terlihat benda tersebut dan dikira hanya sampah biasa. Barulah, pada Rabu (7/6/2023) sore mendapat kabar dari salah satu pimpinan Tahura jika ada penemuan mayat di kawasan Blok Gajah Mungkur, Tahura Raden Suryo.

"Saat patroli Sabtu lalu melihat ke bawah terlihat benda putih tapi saya abaikan karena biasanya hanya sampah tadi dapat kabar dari pimpinan jika ada mayat di Gajah Mungkur dan ke sana memastikan ternyata benar ada mayat di jurang," ujarnya.

Korban diketahui bernama Angelina (25), warga Kelurahan Rungkut, Kota Surabaya. Saat di lokasi, petugas Jatanras Polrestabes Surabaya membawa turut serta ayah korban.