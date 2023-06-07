Terungkap! Ini Identitas Mayat Dikubur di Atas Bukit di Sampang

SAMPANG - Aparat kepolisian membongkar makam salah seorang warga di Desa Ketapang Timur, Kecamatan Ketapang, Sampang. Selasa (6/6/2023). Proses ekshumasi ini dilakukan polisi dan pihak Rumah sakit untuk mengungkap fakta atas dugaan korban meninggal lalu dikubur.

Betul saja, mayat yang kini masih dilakukan autopsi oleh pihak kepolisian Polres Sampang terungkap identitasnya. Bahkan mayat tersebut sebelum meninggal dikabarkan hilang oleh keluarganya.

Kasi Humas Polres Sampang Ipda Sujianto membenarkan adanya proses ekshumasi yang dilakukan kepolisan. "Pembongkaran makam dilakukan oleh pihak kepolisan dan pihak rumah sakit di Desa Ketapang Timur, Sampang, Madura,” ucapnya, Rabu (7/6/2023)

BACA JUGA:

Sujianto mengungkap peristiwa itu bermula adanya laporan orang hilang dari masyarakat beberapa hari yang lalu.

"Petugas mendapatkan informasi bahwa di atas bukit ada gundukan tanah yang diduga mayat dimakamkan secara tidak layak, polisi langsung bergerak ke TKP untuk melakukan Pembongkaran,” jelasnya.