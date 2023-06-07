Heboh! Warga Sumedang Temukan Ratusan Lembar Uang Seribu Rupiah di Selokan

SUMEDANG - Warga Desa Cimuja, Kecamatan Cimalaka, Sumedang, Jawa Barat dihebohkan dengan penemuan ratusan lembar uang pecahan seribu rupiah yang terbungkus dalam kantong kresek.

Uang tersebut ditemukan seorang bocah saat sedang bermain layang-layang di tengah sawah.

Dalam video amatir terlihat warga ramai-ramai membersihkan uang temuan tersebut di saluran irigasi. Warga tidak mengetahui berapa jumlah uang pecahan ribuan tersebut lantaran saat ditemukan langsung ramai dikerumuni warga sekitar.

Menurut Ina Melina, salah satu warga Desa Cimuja, lantaran tidak ada yang mengaku sebagai pemiliknya, banyak warga yang mengambil uang tersebut. Diperkirakan jumlah uang lebih dari 500 lembar. Namun, ada juga puluhan lembar uang yang kondisinya rusak.

Hingga kini belum diketahui siapa pemilik uang tersebut. Warga pun memilih tidak melapor ke pihak kepolisian dan menggunakannya untuk membeli keperluan mereka.

(Arief Setyadi )