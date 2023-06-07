Advertisement
HOME NEWS JABAR

Pemerkosa Gadis Disabilitas hingga Hamil Masih Berkeliaran, RPA Perindo Jabar: Segera Tangkap!

Agung Bakti Sarasa , Jurnalis-Rabu, 07 Juni 2023 |16:26 WIB
Ketua DPW RPA Perindo Jabar Aji Murtidianti/Foto: MNC Portal
BANDUNG - Relawan Perempuan dan Anak (RPA) Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Jawa Barat kembali turun langsung untuk mendampingi disabilitas korban pemerkosaan hingga hamil di Kota Bandung, Jawa Barat.

Pendampingan dilakukan setelah Polda Jabar kembali memanggil korban untuk dimintai keterangan dalam tambahan berita acara. Kapasitas pemanggilan korban oleh polisi sebagai saksi.

"Kami kembali mendampingi korban karena ada panggilan (dari Polda Jabar) sebagai saksi," ujar Ketua DPW RPA Perindo Jabar, Aji Murtidianti di Mapolda Jabar, Jalan Soekarno Hatta, Kota Bandung, Rabu (7/6/2023).

Wanita yang biasa disapa Dian ini menjelaskan, polisi hanya memberikan sejumlah pertanyaan kepada korban. Sebab ada beberapa keterangan yang harus ditambahkan dalam berita acara.

Mewakili Partai Perindo yang dikenal gigih dalam memperjuangkan perlindungan hak perempuan dan anak itu berharap, pelaku segera ditangkap dan diadili. Terlebih, proses hukum yang berjalan sudah cukup lama.

"Segera lengkap (berkas) di Polda semua, bisa langsung masuk ke pengadilan, bukti-bukti pun lengkap dan pelaku bisa ditangkap, dihukum seberat-beratnya sesuai dengan apa yang dilakukan pada korban," pungkasnya.

Sebelumnya diberitakan, RPA Perindo sudah melakukan pendampingan korban pemerkosaan untuk audiensi dengan Polda Jabar sebanyak dua kali.

Audiensi dengan Kepala Subdit IV Direktoral kriminal Umum Polda Jabar, AKBP Adanan Mangopang tersebut terjadi pada Rabu (31/5/2023).

Dalam audiensi pertama atau sepekan sebelumnya, Kamis (25/5/2023), RPA Perindo juga ditemui oleh AKBP Adanan Mangopang.

