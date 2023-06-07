Rampok Minimarket, Bandit Bersajam Gasak Uang Rp32 Juta

BANDUNG BARAT - Aksi perampokan bersenjata golok ke sebuah minimarket yang masuk wilayah Desa Pasirhalang, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat (KBB), terekam kamera CCTV.

Pada aksi itu tampak seorang pria berpakaian serba hitam termasuk memakai topi hitam, sedang menodongkan sebilah golok kepada pegawai minimarket sambil berdiri di depan meja kasir.

Aksi perampokan itu viral usai rekaman videonya diunggah ke media sosial. Berdasarkan keterangan peristiwa itu terjadi pada Selasa (6/6/2023) sekitar pukul 22.06 WIB. Tertulis keterangan 'Aksi pembegalan di Alfamart Cisarua Pasirhalang tadi wengi (malam)'.

Dikonfirmasikan terkait aksi perampokan itu, Kapolsek Cisarua Kompol Iim Abdurahim membenarkan adanya kejadian tersebut.

"Betul ada kejadian itu, dan sudah dilakukan cek TKP bersama personel dari polres," ungkapnya, Rabu (7/6/2023).

Namun dirinya belum menjelaskan secara mendetail mengenai peristiwa perampokan itu karena masih dilakukan penyelidikan. Termasuk mengumpulkan sejumlah barang bukti di lokasi kejadian dan meminta keterangan sejumlah saksi.