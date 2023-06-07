Advertisement
HOME NEWS JABAR

Lewat Budidaya Nila, Relawan Ganjar Rangsang Santri Milenial Berwirausaha

Arief Setyadi , Jurnalis-Rabu, 07 Juni 2023 |16:54 WIB
Lewat Budidaya Nila, Relawan Ganjar Rangsang Santri Milenial Berwirausaha
Relawan Ganjar Pranowo ajarkan santri budidaya nila (Foto: Ist)
A
A
A

SUKABUMI - Para santri muda atau milenial dilatih cara berternak ikan nila. Santri milenial harus berkontribusi dalam pembangunan ekonomi kerakyatan berbasis keumatan.

Sehingga bisa mencetak para santri milenial jadi mandiri. Mengingat program ini dilaksanakan untuk merangsang minat santri muda berwirausaha.

Pelatihan ini digelar oleh Santri Dukung Ganjar (SDG) Jawa Barat pada Selasa 6 Juni 2023. Para santri muda yang mendapat pelatihan kali ini di Ponpes Al Istiqomah. Ponpes yang terletak di Jalan Nangela, Kecamatan Baros, Kota Sukabumi, Jawa Barat itu menggalakan ekonomi kreatif.

SDG memberikan pelatihan dan bantuan sarana prasarana yang meliputi bibit, pakan dan bimbingan dari pemateri yang profesional untuk menunjang keberlangsungan budidaya ikan nila.

"Santri muda di era saat ini harus terbuka, menyiarkan pesan keagamaan dengan skala yang lebih besar melalui kegiatan berwirausaha salah satunya," ujar kata Koordinator Wilayah (Korwil) SDG Sukabumi Ahmad Hakiki di Ponpes Al-Istiqomah, dikutip melalui keterangan tertulisnya.

