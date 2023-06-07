Advertisement
HOME NEWS JABAR

Gadis Disabilitas Diperkosa hingga Hamil, Keluarga Korban Terbantu dengan Pendampingan RPA Perindo

Agung Bakti Sarasa , Jurnalis-Rabu, 07 Juni 2023 |16:57 WIB
Gadis Disabilitas Diperkosa hingga Hamil, Keluarga Korban Terbantu dengan Pendampingan RPA Perindo
Perwakilan keluarga korban/Foto: MNC Portal
A
A
A

BANDUNG - Keluarga disabilitas korban pemerkosaan hingga hamil dan melahirkan di Bandung bersyukur dapat pendampingan dari Relawan Perempuan dan Anak (RPA) Partai Persatuan Indonesia (Perindo).

Pasalnya, RPA Perindo ikut mengawal kasus ini sejak dilaporkan keluarga korban ke Partai Perindo yang dikenal gigih dalam memperjuangkan perlindungan hak perempuan dan anak itu.

"Alhamdulillah pendampingan dari RPA Perindo, saya mengucapkan beribu-ribu terima kasih untuk pendampingannya. Saya sangat terbantu," kata perwakilan keluarga yang juga kakak korban, Dedi Junaedi di Mapolda Jabar, Jalan Soekarno Hatta, Kota Bandung, Rabu (7/6/2023).

Kehadirannya ke Polda Jabar kata dia, terkait pemanggilan sang adik yang juga korban untuk dimintai keterangan. Kapasitas adiknya dalam panggilan itu adalah sebagai saksi.

"Berita acaranya tambahan data untuk korban karena ada kesalahan dari identitas, terus ada pemeriksaan juga dari orangtua korban," ujarnya.

Menurutnya, selama pemeriksaan berjalan cukup lancar. Tidak ada tambahan berkas atau keterangan lain yang diperlukan. "Semoga pelaku segera ditangkap sesuai UU yang berlaku di Indonesia," tegasnya.

Dikatakan Dedi, pihaknya hanya mengikuti arahan Polda Jabar dalam pengungkapan kasus yang menimpa adiknya itu. Dirinya ingin mencari jalan terbaik agar sang adik segera mendapat keadilan.

"Terus berjalan, yang penting pelaku dapat ditangkap. Alhamdulillah Polda juga sangat membantu dalam hal penyidikan ini. Saya juga sangat berterima kasih terhadap Polda Jabar," pungkasnya.

