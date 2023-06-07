Pasukan Korps Brimob I Polri Resmi Bermarkas di Sumut, Ini Pemimpinnya

BINJAI - Pasukan Korps Brimob I Polri resmi bermarkas di Sumatera Utara (Sumut). Pasukan yang dipimpin Brigjen Firly R Samosir itu menempati eks Batalyon A Brimob Polda Sumut di Kota Binjai, Sumatera Utara mulai Selasa (6/6/2023).

Pasukan tersebut akan membawahi empat resimen (Resimen Pelopor dan Resimen Gegana) dan berperan sebagai pembina teknis 10 satuan Brimob Polda diwilayah Sumatera (Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Kepri, Bengkulu, Jambi, Sumsel, Babel dan Lampung ).

Pada Apel peresmian dan penempatan Pasukan Brimob I di eks Batalyon A Brimob Polda bertindak sebagai Inspektur Upacara Wadankor Brimob Polri Irjen Pol Imam Widodo. Hadir dalam upacara tersebut Kapolda Sumut Irjen Pol RZ Panca Putra Simanjuntak, Kasdam I/BB, Danlantamal Belawan Laksamana Pertama TNI Johanes Djanarko Wibowo, Walikota Binjai, Para Wakapolda dan Dansat Brimob se-Sumatera serta Pejabat Forkopimda lainnya.

Dalam sambutannya Wadankor Brimob Polri, Irjen Pol Imam Widodo, mengatakan diresmikannya markas komando pasukan Brimob I Polri di lokasi eks Batalyon A Brimob Polda Sumut, Kota Binjai, bertujuan untuk menanggulangi pencegahan tindak kejahatan dengan skala intensitas tinggi.

"Keberadaan pasukan Brimob I Polri ini juga melaksanakan kegiatan operasional pengamanan agenda nasional 2024 dan internasional. Semoga dengan adanya pasukan Brimob I Polri bisa bermanfaat bagi masyarakat, nusa dan bangsa," kata Irjen Imam.

Imam menegaskan, kehadiran pasukan Brimob untuk memelihara keamanan dalam negeri dan mencintai situasi Kamtibmas.

"Jadi, perlu saya tegaskan bahwa Brimob itu pasukan khusus yang tugasnya memelihara keamanan di dalam negeri ini. Untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat, sehingga diresmikanlah markas komando Pasukan Brimob 1 Polri di Kota Binjai," tegasnya.