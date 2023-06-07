Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS SUMUT

Pasukan Korps Brimob I Polri Resmi Bermarkas di Sumut, Ini Pemimpinnya

Wahyudi Aulia Siregar , Jurnalis-Rabu, 07 Juni 2023 |01:42 WIB
Pasukan Korps Brimob I Polri Resmi Bermarkas di Sumut, Ini Pemimpinnya
Korps Brimob I (Foto: Istimewa)
A
A
A

BINJAI - Pasukan Korps Brimob I Polri resmi bermarkas di Sumatera Utara (Sumut). Pasukan yang dipimpin Brigjen Firly R Samosir itu menempati eks Batalyon A Brimob Polda Sumut di Kota Binjai, Sumatera Utara mulai Selasa (6/6/2023).

Pasukan tersebut akan membawahi empat resimen (Resimen Pelopor dan Resimen Gegana) dan berperan sebagai pembina teknis 10 satuan Brimob Polda diwilayah Sumatera (Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Kepri, Bengkulu, Jambi, Sumsel, Babel dan Lampung ).

Pada Apel peresmian dan penempatan Pasukan Brimob I di eks Batalyon A Brimob Polda bertindak sebagai Inspektur Upacara Wadankor Brimob Polri Irjen Pol Imam Widodo. Hadir dalam upacara tersebut Kapolda Sumut Irjen Pol RZ Panca Putra Simanjuntak, Kasdam I/BB, Danlantamal Belawan Laksamana Pertama TNI Johanes Djanarko Wibowo, Walikota Binjai, Para Wakapolda dan Dansat Brimob se-Sumatera serta Pejabat Forkopimda lainnya.

Dalam sambutannya Wadankor Brimob Polri, Irjen Pol Imam Widodo, mengatakan diresmikannya markas komando pasukan Brimob I Polri di lokasi eks Batalyon A Brimob Polda Sumut, Kota Binjai, bertujuan untuk menanggulangi pencegahan tindak kejahatan dengan skala intensitas tinggi.

"Keberadaan pasukan Brimob I Polri ini juga melaksanakan kegiatan operasional pengamanan agenda nasional 2024 dan internasional. Semoga dengan adanya pasukan Brimob I Polri bisa bermanfaat bagi masyarakat, nusa dan bangsa," kata Irjen Imam.

Imam menegaskan, kehadiran pasukan Brimob untuk memelihara keamanan dalam negeri dan mencintai situasi Kamtibmas.

"Jadi, perlu saya tegaskan bahwa Brimob itu pasukan khusus yang tugasnya memelihara keamanan di dalam negeri ini. Untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat, sehingga diresmikanlah markas komando Pasukan Brimob 1 Polri di Kota Binjai," tegasnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Sumut Brimob Polri
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/20/337/3190979/polri-DNlv_large.jpg
Polisi Aktif Duduki Jabatan Sipil, PBHI: Harus Persetujuan Menteri PANRB!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/337/3190041/kapolri-Xrlp_large.jpg
Kapolri Laporkan Penanganan Bencana Sumatera ke Presiden: 224 Ton Beras Dikirimkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/337/3190024/polri-K59Z_large.jpg
Pengamat Intelijen Sebut Perkap 10/2025 Tak Langgar Keputusan MK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/337/3189412/polri-TtSy_large.jpg
Polri Luncurkan Layanan Pengaduan, Warga Bisa Lapor via WhatsApp!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/337/3188951/bencana_sumatera-sJIt_large.jpg
12 Ribu Personel Polri Diterjunkan di 3 Wilayah Bencana Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/337/3187827/polri-Za2b_large.jpg
Kapolri Tegaskan Polri Terbuka dan Terus Berbenah Usai Audiensi dengan KIP
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement